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МЧС опубликовало список из 19 пропавших без вести после взрыва в Ереване

По данным ведомства, погибли три человека, еще 61 пострадал. Спасательная операция продолжается, в МЧС надеются, что найдут под завалами живых людей
Фото: Александр Патрин / ТАСС
Фото: Александр Патрин / ТАСС

МЧС Армении опубликовали список из 19 имен граждан, считающихся пропавшими без вести после взрыва в торговом центре «Сурмалу» в Ереване, сообщает агентство «Новости-Армения». Незадолго до этого ведомство разместило список, в котором пропавшими числились 25 человек.

По последним данным, в результате взрыва, который произошел после 13:00 (12:00 мск) 14 августа, погибли три человека (две женщины и мужчина), пострадал 61 человек. Спасательная операция будет продолжаться всю ночь, в МЧС надеются, что найдут под завалами живых людей, указывает «Новости-Армения».

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Фото:mes.am

Как писало агентство, в ТЦ произошел взрыв на складе фейерверков, после этого возник пожар. В МЧС отметили, что его почти потушили и не ожидают новых взрывов на месте происшествия, однако возможно, что огонь может возникнуть снова из-за ветра.

Генеральная прокуратура страны возбудила уголовное дело по факту взрыва по статьям «Нарушение правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлекшее по неосторожности смерть человека» и «Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщает Sputnik Армения со ссылкой на представителя ведомства. Пока причины взрыва не установлены.

 

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Теги
Лилия Пашкова
Армения Ереван взрыв торговый центр
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