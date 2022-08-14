Число жертв взрыва в ТЦ Еревана выросло до трех

Фото: Александр Патрин / ТАСС

Спасатели нашли на месте взрыва в торговом центре «Сурмалу» в Ереване тело еще одного погибшего, сообщил пресс-секретарь МЧС Айк Костанян агентству Sputnik Армения.

«Погибла женщина. Ее личность пока не установлена», — сказал он. Таким образом, число жертв взрыва выросло до трех.

По последним данным властей, в результате происшествия пострадал 61 человек.

Взрыв в торговом центре произошел днем 14 августа. Как писал портал «Новости-Армения», загорелся склад фейерверков. Пожару присвоили третью степень сложности.



Весной прошлого года в этом ТЦ сгорели павильоны с игрушками и хозяйственными товарами, по данным руководства, сгорело 18 павильонов и четыре склада.