В Казани загорелся склад на территории завода «Хитон»

Фото: МЧС России

В микрорайоне Дербышки в Казани возник пожар на территории завода «Хитон». Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

«Возгорание произошло в одноэтажном складском здании. По предварительной информации площадь пожара составляет 1 тыс. кв. метров. Обрушилась кровля», — говорится в сообщении.

В результате пожара никто не пострадал.

Изданию «Реальное время» на проходной завода заявили, что горят кубы с растительным маслом.

В тушении пожара принимают участие 110 человек и 34 единицы техники.

Завод «Хитон» производит бытовую химию и лакокрасочную продукцию. По словам охранников, на территории в основном находятся арендаторы, а у самого «Хитона» здесь лишь один цех.

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