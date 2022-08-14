В Казани загорелся склад на территории завода «Хитон»
В микрорайоне Дербышки в Казани возник пожар на территории завода «Хитон». Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
«Возгорание произошло в одноэтажном складском здании. По предварительной информации площадь пожара составляет 1 тыс. кв. метров. Обрушилась кровля», — говорится в сообщении.
В результате пожара никто не пострадал.
Изданию «Реальное время» на проходной завода заявили, что горят кубы с растительным маслом.
В тушении пожара принимают участие 110 человек и 34 единицы техники.
Завод «Хитон» производит бытовую химию и лакокрасочную продукцию. По словам охранников, на территории в основном находятся арендаторы, а у самого «Хитона» здесь лишь один цех.
Вечером 8 августа крупный пожар произошел в промзоне в окрестностях города Мурино в Ленинградской области. В тушении пожара принимали участие 26 человек. Проверку по факту пожара поручил провести глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.