Крупный пожар произошел в промзоне в Ленобласти
Крупный пожар произошел в промзоне в окрестностях города Мурино в Ленинградской области, пишет «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев и пресс-службу регионального управления МЧС.
По данным издания, возгорание началось вечером 8 августа, над городом возник столп черного дыма. Он виден из Красногвардейского и Калининского районов Санкт-Петербурга, Всеволожского района Ленобласти и с Кольцевой автодороги (КАД) в районе Девяткино.
Все перечисленные районы находятся в северной и северо-восточной частях города. Однако «Петербургский дневник» опубликовал фотографии из окрестностей Петропавловской крепости, которая расположена в центре города, — дым видно даже оттуда.
В ГУ МЧС по Ленинградской области сообщили «Фонтанке», что пожар действительно произошел в Мурино, его тушат 26 человек. Какой конкретно объект охвачен огнем, в ведомстве не уточнили.
Пользователи социальных сетей, слова которых приводит «Фонтанка», пишут, что пожар мог случиться на складе в промзоне. Портал «Деловой Петербург» также пишет, что горят склады. Огонь, по его данным, видно из Невского, Выборгского и Фрунзенского районов, которые расположены в разных частях Санкт-Петербурга.
Проверку по факту пожара поручил провести глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и в пресс-службу ГУ МЧС России по Ленинградской области.