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В Ереване один человек погиб в результате пожара и взрыва в ТЦ

Фото: Sputnik / РИА Новости
Фото: Sputnik / РИА Новости

В результате пожара в ереванском торговом центре «Сурмалу» погиб один человек, еще 20 получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.

Корреспондент «Sputnik Армения» передает, что люди помогают вывозить пострадавших в результате взрыва. Их выносят, сажают в автомобили «скорой помощи» и другие машины. Кроме того, на месте происшествия есть потерявшие сознание, сообщает агентство.

Минздрав Армении позднее уточнил, что число пострадавших увеличилось до 26 человек. Им оказывают помощь в различных медцентрах.

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Пожар и взрыв в ТЦ Еревана произошел 14 августа. Пожару присвоили третью степень сложности. На месте работают шесть расчетов пожарно-спасательных отрядов. По данным «Новости-Армения», горит склад фейерверков.

В апреле прошлого года в ТЦ «Сурмалу» сгорели павильоны с игрушками и хозяйственными товарами. Тогда в результате пожара сгорели 18 павильонов и четыре склада.

Теги
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