Открывший стрельбу у Стены Плача мужчина сдался полиции

Подозреваемый обстрелял автобус с паломниками у Стены Плача в субботу. В результате были ранены не менее восьми человек. Мужчина сдался после шести часов поисков

Фото: Maya Alleruzzo / AP

Мужчина, открывший стрельбу в Иерусалиме, сдался силовикам, сообщает газета The Jerusalem Post со ссылкой на полицию.

Поиски подозреваемого продолжались шесть часов, после чего он сам пришел в полицию в воскресенье утром. Его доставили на допрос и изъяли у него оружие.

В результате стрельбы по меньшей мере восемь человек получили ранения, двое из них — тяжелые. Среди раненых — беременная женщина, ей пришлось делать кесарево сечение. Четверо раненых оказались членами одной семьи, они приехали в Израиль из США.

Вечером 13 августа мужчина обстрелял автобус возле гробницы царя Давида у Стены Плача. В нем находились паломники, рассказали в «Маген Давид Адом» (национальная медицинская служба). Нападавший открыл по нему беспорядочную стрельбу, когда тот отъезжал от Стены Плача.

Полиция перекрыла Старый город. На поиски стрелявшего в воздух поднимали вертолеты.

Власти назвали произошедшее терактом. Премьер-министр Израиля Яир Лапид заверил, что каждый, кто попытается причинить вред населению, поплатится за это.

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Атака произошла через неделю после начала перемирия между израильскими военными и запрещенной в России террористической организацией «Исламский джихад». В начале августа израильская армия объявила о проведении операции «Рассвет» против группировки на фоне ее угроз напасть на Израиль, если объявивший голодовку заключенный Халил Аведа не будет освобожден. Через два дня премьер заявил о достижении целей операции. Перемирие между израильской армией и «Исламским джихадом» вступило в силу около полуночи 7 августа.