Открывший стрельбу у Стены Плача мужчина сдался полиции
Мужчина, открывший стрельбу в Иерусалиме, сдался силовикам, сообщает газета The Jerusalem Post со ссылкой на полицию.
Поиски подозреваемого продолжались шесть часов, после чего он сам пришел в полицию в воскресенье утром. Его доставили на допрос и изъяли у него оружие.
В результате стрельбы по меньшей мере восемь человек получили ранения, двое из них — тяжелые. Среди раненых — беременная женщина, ей пришлось делать кесарево сечение. Четверо раненых оказались членами одной семьи, они приехали в Израиль из США.
Вечером 13 августа мужчина обстрелял автобус возле гробницы царя Давида у Стены Плача. В нем находились паломники, рассказали в «Маген Давид Адом» (национальная медицинская служба). Нападавший открыл по нему беспорядочную стрельбу, когда тот отъезжал от Стены Плача.
Полиция перекрыла Старый город. На поиски стрелявшего в воздух поднимали вертолеты.
Власти назвали произошедшее терактом. Премьер-министр Израиля Яир Лапид заверил, что каждый, кто попытается причинить вред населению, поплатится за это.
Атака произошла через неделю после начала перемирия между израильскими военными и запрещенной в России террористической организацией «Исламский джихад». В начале августа израильская армия объявила о проведении операции «Рассвет» против группировки на фоне ее угроз напасть на Израиль, если объявивший голодовку заключенный Халил Аведа не будет освобожден. Через два дня премьер заявил о достижении целей операции. Перемирие между израильской армией и «Исламским джихадом» вступило в силу около полуночи 7 августа.