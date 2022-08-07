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«Исламский джихад» подтвердил договоренность с Израилем о перемирии

Reuters ранее сообщил о договоренности Израиля и сектора Газа о перемирии. Глава «Исламского джихада» подтвердил договоренности. В то же время Минобороны Израиля поручило силовикам готовиться к продолжению боевых действий
Противоракетная система &laquo;Железный купол&raquo; перехватывает ракеты, запущенные из сектора Газа в сторону Израиля
Противоракетная система «Железный купол» перехватывает ракеты, запущенные из сектора Газа в сторону Израиля (Фото: Tsafrir Abayov / AP)

Лидер запрещенной в России террористической группировки «Исламский джихад» Бассам ас-Саади подтвердил договоренность с Израилем о прекращении огня. Об этом сообщает The Jerusalim Post со ссылкой на заявление пресс-службы группировки.

В то же время министр обороны Израиля Бени Ганц «после оценки ситуации» с главами силовых структур поручил готовиться к продолжению боевых действий, сообщила пресс-служба ведомства. «Министр обороны Бенни Ганц недавно провел оценку ситуации с высокопоставленными руководителями силовых структур. <...> По завершении заседания министр Ганц поручил оборонному ведомству поддерживать готовность к боевым действиям», — сказано в сообщении.

Ранее о том, что стороны договорились о перемирии начиная с 20:00 (совпадает с московским), сообщало агентство Reuters. Премьер-министр Израиля Яир Лапид также заявлял, что все цели военной операции Израиля в секторе Газа достигнуты и продолжать ее бессмысленно.

Тем не менее уже в 20:05 из сектора Газа было выпущено несколько ракет. Сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, прозвучали в Тель-Авиве. По данным The Israel Times, из-за задержки перемирия Лапид в 21:45 проведет «краткую оценку ситуации» в военном штабе в Тель-Авиве с высшим командованием.

Как уточняет израильский «12-й канал», боевики настаивают на заключении перемирия с 23:30.

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Армия Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале спецоперации против запрещенной в России террористической группировки «Исламский джихад» 5 августа. По итогам первого дня военные отчитались о 15 убитых террористах, среди которых был командир северной бригады военного крыла «Исламского джихада» Тайсир аль-Джабари и руководитель южной бригады Халед Мансур.

«Исламский джихад» — это военизированная исламистская группировка, которая хочет создать независимое Палестинское исламское государство и уничтожить Израиль в ходе джихада. Она была основана в 1970-х годах суннитами из террористического движения «Братья-мусульмане» (запрещено в России).

Минздрав палестинского анклава в Газе тогда сообщил, что от израильских авиаударов погибли свыше 30 человек, еще 215 получили ранения. В ответ из Газы было выпущено порядка 1000 ракет по Израилю, большинство из них было перехвачено системой ПВО «Железный купол», многие ракеты не долетели до цели.

Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС обвинило Израиль в акте агрессии, его представитель Хазем Касем заявил, что страна должна «заплатить цену» за свои действия. Лидер «Исламского джихада» Зияд ан-Наххала, который в момент начала израильской операции был в Тегеране, сказал, что перемирия после ударов Израиля быть не может.

Российский МИД призвал стороны проявить сдержанность, начать переговоры и установить режим прекращения огня. Положить конец насилию возможно только с помощью переговоров, по итогам которых должны быть реализованы законные права палестинского народа на создание независимого государства в границах 1967 года, подчеркнули в министерстве.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Израиль перемирие сектор Газа
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