Шесть человек пострадали во время стрельбы близ Стены Плача в Иерусалиме

Два пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще четверо получили ранения средней тяжести. Стрельба велась по автобусу, нападавший скрылся. В полиции предварительно считают произошедшее терактом

В Иерусалиме открыли стрельбу неподалеку от Стены Плача. Медицинская служба «Маген Давид Адом» сообщила в Twitter о двух пострадавших в тяжелом состоянии, в службе экстренной помощи «Спасатели без границ» указали, что оказывают помощь еще четырем пострадавшим с ранениями средней тяжести. Об этом пишет The Times of Israel.

В «Маген Давид Адом» уточнили, что информация о стрельбе поступила в 01:24 (время совпадает с московским), она велась в направлении автобуса.

Предварительная версия произошедшего — теракт, считают в полиции, пишет The Times of Israel. «Большое количество полицейских прибыло на место происшествия и приступило к охране района, расследованию дела и розыску подозреваемого, который скрылся», — уточнили в ведомстве.

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