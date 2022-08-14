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Патриарх сообщил, что у людей «крышу сносит» из-за «популяризации греха»

Патриарх Кирилл: «у людей крышу сносит» из-за «популяризации греха» в книгах и фильмах
Глава РПЦ призвал исповедовать веру в науке, бизнесе и политике. Он предупредил, что происходит «популяризация греха» через кинематограф и книги. По словам патриарха Кирилла, многие люди из-за этого ослабевают
Патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Через фильмы и книги происходит популяризация греха, это ведет к плачевным последствиям с психикой, предупредил патриарх Московским и всея Руси Кирилл на памятном вечере в Санкт-Петербургской филармонии, передает «РИА Новости». Вечер был посвящен 100-летию смерти святителя Вениамина, митрополита Петроградского.

«Когда грех одет в красивые одежды и идет массовая его популяризация через кинематограф и литературу, у людей крышу сносит», — рассказал глава РПЦ.

Такая ситуация провоцирует разные проблемы, уверен патриарх Кирилл — «все трещит: семейная жизнь, нравственность». По словам главы РПЦ, пострадавший человек становится «подверженным извне», он ослабевает. Он указал, что либеральная теория считает выбор человека основной ценностью, эти взгляды распространены среди жителей западных стран, и «многие говорят, они живут неплохо».

«Но надо думать о самом главном — готовность жить по Божьим законам и исповедовать веру, в том числе на разном уровне: в области политики, бизнеса, науки», — резюмировал патриарх Кирилл.

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Глава РПЦ не уточнил, какие произведения литературы и кинематографа популяризируют грех. Однако в октябре прошлого года греховным для православного человека в РПЦ назвали просмотр картины Мартина Скорсезе «Последнее искушение Христа», вышедшего в 1988 году. Об этом предупредил митрополит Волоколамский Иларион. Он указал, что такие фильмы «смотреть нельзя», поскольку в них присутствуют «намеренные искажения того, о чем рассказывается в Евангелии». Уважительно к тексту Евангелия отнеслись создатели фильмов «Страсти Христовы» (режиссер Мэл Гибсон) и «Евангелие от Иоанна» (режиссер Филипп Сэвилл), отметил митрополит Иларион.

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