Более 100 тыс. жителей Кубани остались без электричества из-за дождей

Из-за непогоды в 14 муниципальных образованиях Краснодарского края ввели режим чрезвычайной ситуации. По прогнозу МЧС, дожди продолжат идти до утра 16 августа, в регионе выпадет до 140 мм осадков

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Дожди в Краснодарском крае привели к подтоплениям и проблемам с электроснабжением, сообщили в региональном управлении МЧС.

На Кубани стоит непогода: дожди и град сопровождают усиления ветра до 25 м/с, смерчи, обвалы и оползни. В регионе подтоплены 1,3 тыс. частных домовладений, 1,6 тыс. придомовых территорий и участок краевой автодороги.

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По данным МЧС, из-за непогоды 108 тыс. человек остались без электричества. Из детских лагерей в безопасную зону эвакуировали почти 1 тыс. детей. В 14 муниципальных образованиях введен режим чрезвычайной ситуации.

По прогнозу МЧС, непогода в Краснодарском крае сохранится до утра 16 августа, выпадет до 140 мм осадков.