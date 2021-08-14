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Более 100 тыс. жителей Кубани остались без электричества из-за дождей

Из-за непогоды в 14 муниципальных образованиях Краснодарского края ввели режим чрезвычайной ситуации. По прогнозу МЧС, дожди продолжат идти до утра 16 августа, в регионе выпадет до 140 мм осадков
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Дожди в Краснодарском крае привели к подтоплениям и проблемам с электроснабжением, сообщили в региональном управлении МЧС.

На Кубани стоит непогода: дожди и град сопровождают усиления ветра до 25 м/с, смерчи, обвалы и оползни. В регионе подтоплены 1,3 тыс. частных домовладений, 1,6 тыс. придомовых территорий и участок краевой автодороги.

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По данным МЧС, из-за непогоды 108 тыс. человек остались без электричества. Из детских лагерей в безопасную зону эвакуировали почти 1 тыс. детей. В 14 муниципальных образованиях введен режим чрезвычайной ситуации.

По прогнозу МЧС, непогода в Краснодарском крае сохранится до утра 16 августа, выпадет до 140 мм осадков.

В Сочи закрыли пляжи, а в Анапе предупредили о «залповом выбросе осадков»
Общество
Фото:ysch81 / Instagram

Циклон накрыл Краснодарский край вечером 12 августа. Сначала непогода пришла на Азовское побережье (Приморско-Ахтарский, Ейский, Темрюкский и Славянский районы) и Черноморское побережье (Анапа, Новороссийск, Геленджик). По прогнозу МЧС, далее циклон переместится в сторону городов Крымск, Славянск-на-Кубани, Краснодар, Кропоткин и Тихорецк.

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Из-за непогоды в части Новороссийска и Анапе объявили режим ЧС. В Сочи из-за шторма закрыли все пляжи, а жителей города, которые живут в районах подтопления из-за подъема рек, власти попросили быть готовыми к эвакуации.

Автор
Виктория Полякова Виктория Полякова
Краснодарский край наводнение МЧС
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