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Общество ,  
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В Сочи закрыли пляжи, а в Анапе предупредили о «залповом выбросе осадков»

Из-за непогоды в части Новороссийска и Анапе власти объявили режим ЧС. В Сочи из-за шторма закрыли все пляжи
Фото: ysch81 / Instagram
Фото: ysch81 / Instagram

Власти Анапы ввели режим ЧС из-за возможного ухудшения погоды. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«По прогнозам сегодня во второй половине дня в Анапе возможен новый залповый выброс осадков — до 50 мм. В связи с этим принято решение о введении на территории муниципалитета режима ЧС», — сообщили в мэрии.

Мэр города Василий Швец поручил подготовить дополнительные временные пункты размещения в селах Витязево и Сукко и в районе Виноградного на случай необходимости в эвакуации людей.

В Сочи из-за шторма власти закрыли все пляжи, сообщили в местной администрации.

«Для купания закрыты все пляжи, такое решение принято на заседании городского оперативного штаба по проведению летнего курортного сезона», — говорится в сообщении.

Также режим ЧС из-за погодных условий ввели в селе Южная Озереевка в Новороссийском городском округе, сообщила администрация Новороссийска.

«На территории села Южная Озереевка введено действие локального ЧС», — говорится в сообщении.

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Мэр Ялты призвала жителей остаться дома из-за надвигающихся ливней
Общество
Янина Павленко

Власти рекомендовали не покидать зданий и помещений, ограничить выход на открытую низинную территорию, пляжи, а также передвижение на автомобиле.

По данным МЧС региона, в ночь на 13 августа из-за сильных дождей оказались подтопленными территории в Новороссийске, Анапе, Славянском, Ейском и Темрюкском районах. На территории Краснодарского края продолжают действовать штормовые предупреждения по комплексу неблагоприятных метеорологических явлений.

Также штормовое предупреждение из-за неблагоприятных метеорологических условий было объявлено в Ростовской области.

По данным МЧС, 13–14 августа в регионе ожидается ухудшение погоды. Росгидромет прогнозирует местами по Ростовской области сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 20–23 м/с.

Автор
Роман Котерев
режим ЧС аномальные ливни Новороссийск Краснодарский край
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