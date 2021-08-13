В Сочи закрыли пляжи, а в Анапе предупредили о «залповом выбросе осадков»

Из-за непогоды в части Новороссийска и Анапе власти объявили режим ЧС. В Сочи из-за шторма закрыли все пляжи

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Власти Анапы ввели режим ЧС из-за возможного ухудшения погоды. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«По прогнозам сегодня во второй половине дня в Анапе возможен новый залповый выброс осадков — до 50 мм. В связи с этим принято решение о введении на территории муниципалитета режима ЧС», — сообщили в мэрии.

Мэр города Василий Швец поручил подготовить дополнительные временные пункты размещения в селах Витязево и Сукко и в районе Виноградного на случай необходимости в эвакуации людей.

В Сочи из-за шторма власти закрыли все пляжи, сообщили в местной администрации.

«Для купания закрыты все пляжи, такое решение принято на заседании городского оперативного штаба по проведению летнего курортного сезона», — говорится в сообщении.