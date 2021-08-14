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Пандемия коронавируса ,  
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Сбои с пропусками во Франции. Самое актуальное о пандемии на 14 августа

Суточная смертность по России продолжает расти, во Франции сломалась система санитарных пропусков. Главные новости о коронавирусе — в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
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Умерли
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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

В России выявили 22 144 заразившихся за сутки, сообщил оперативный штаб. Общее число заболевших превысило 6,5 млн. Выздоровели 5,8 млн человек (19,5 тыс. за сутки), умерли более 169 тыс. (плюс 819 за сутки).

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

  • С последнего подсчета РБК доля россиян, которые привились хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса, выросла с 16,73 до 22,5% от всего населения. По данным на 18–22 июля, первую прививку сделали 32,9 млн человек. Больше всего привитых хотя бы одной дозой по-прежнему на Чукотке — 38,12% и в Белгородской области — 38,11%. В тройку лидеров также вошла Чечня с 36,1% привившихся. Единственным регионом, где первую дозу вакцины получили менее 10% жителей, стал Дагестан — 6,8%. Среди аутсайдеров числятся также Кабардино-Балкария, Ингушетия и Владимирская область.
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Какие регионы объявили обязательную вакцинацию от коронавируса. Карта
Общество

  • Смертность в России продолжает расти: в субботу оперштаб сообщил о 819 летальных исходах за прошедшие 24 часа. Показатель держится выше 800 третий день подряд.
  • Дети справляются с постковидными осложнениями лучше и быстрее взрослых, сообщили в Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. 
  • Случаев смерти, связанных с прививкой вакциной от коронавируса «ЭпиВакКорона», зафиксировано не было, заявил разработчик препарата — центр «Вектор».
  • Вакцинацию от COVID-19 прошли около 76% сотрудников «Газпрома» и его дочерних организаций. В компании подчеркнули, что вакцинация проводится добровольно.

  • В Москве отменили требование обязательного перевода на удаленную работу 30% сотрудников компаний и организаций. В целом столица вернулась к обычному ритму жизни, отметил мэр Сергей Собянин и сообщил, что первую дозу прививки уже получили 4,5 млн москвичей. В городе также разрешили посещение зоопарков. В то же время остаются в силе запрет массовых мероприятий, масочный режим и ограничения для кино и театров.

Российские лаборатории предлагают несколько вариантов тестов на антитела к возбудителю COVID-19. Какой стоит выбрать, в каких случаях что понадобится и почему не надо сравнивать тесты из разных лабораторий — читайте в материале РБК.

Как меняется число смертельных случаев от Covid-19 в России
Ежедневные данные оперативного штаба
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<20 000
0
<40 000
0
<60 000
0
от 60 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусом в мире превысило 205,3 млн человек, из них более 4,3 млн умерли. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 205,4 млн человек, более 4,3 млн скончались.

Video

  • Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявили 35,9 млн зараженных. Индия находится на втором месте (32 млн), на третьем — Бразилия (20,2 млн), на четвертом — Россия, на пятом месте Франция (6,2 млн), следует из данных ВОЗ.

  • Во Франции восстановили после сбоя работу системы выдачи «санитарных пропусков», которые подтверждают вакцинацию от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест. Сбой в системе заметили еще в пятницу, 13 августа. Он произошел из-за перегрузки серверов портала SI-DEP, с помощью которого фармацевты оформляли «санитарные пропуска».
  • Связанные с властями России, Китая и Ирана СМИ распространяли дезинформацию о коронавирусе, в частности подогревали связанные с пандемией теории заговора. Об этом говорится в документе Министерства внутренней безопасности (МВБ) США.
Авторы
Юлия Сапронова, Анастасия Антипова Анастасия Антипова, Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Владислав Гордеев Владислав Гордеев, Дада Линделл, Юлия Криган Юлия Криган, Гаяна Демурина Гаяна Демурина
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