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Пандемия коронавируса ,  
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За сутки в Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом

Всего в столице за время эпидемии после заражения коронавирусом SARS-CoV-2 скончались более 4,6 тыс. человек

За прошедшие сутки в Москве в результате заболевания COVID-19 умерли 12 человек, сообщает оперативный штаб. За время эпидемии в столице диагностировали более 250 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Город находится на 3-м этапе снятия ограничений, введенных в связи с эпидемией. Власти настаивают на использовании масок и перчаток в общественных местах  

Мэр Москвы Сергей Собянин 14 августа заявил, что в городе зафиксирован рост случаев заболевания ОРВИ и обычной, «некоронавирусной» пневмонии. Он считает, что начать прививаться от гриппа нужно как можно раньше. «Конечно, когда это все разовьется в такую уже серьезную стадию, наложение двух инфекционных процессов ничего хорошего не даст», — пояснил он.

10 августа Собянин сообщил, что по рекомендации главы Роспотребнадзора Анны Поповой власти Москвы разделили потоки больных так, чтобы пациенты с похожими симптомами не смешивались.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

По данным департамента здравоохранения Москвы, в первые дни августа в городе зарегистрировали на 60% меньше умерших от COVID-19 пациентов, чем за тот же период предыдущего месяца, не уточнив, какой именно период имеется в виду. 

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Всего в июле 2020 года в Москве умерли 10 773 человека, это на 716 случаев больше, чем в июле 2019-го. По сравнению со средним показателем для июля за три года превышение составило 1040 смертей. «COVID-19 в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 1706 случаях, что обосновывает всю избыточную смертность за июль», — отметили в департаменте.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

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