За сутки в Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом

Всего в столице за время эпидемии после заражения коронавирусом SARS-CoV-2 скончались более 4,6 тыс. человек

За прошедшие сутки в Москве в результате заболевания COVID-19 умерли 12 человек, сообщает оперативный штаб. За время эпидемии в столице диагностировали более 250 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

Город находится на 3-м этапе снятия ограничений, введенных в связи с эпидемией. Власти настаивают на использовании масок и перчаток в общественных местах

Мэр Москвы Сергей Собянин 14 августа заявил, что в городе зафиксирован рост случаев заболевания ОРВИ и обычной, «некоронавирусной» пневмонии. Он считает, что начать прививаться от гриппа нужно как можно раньше. «Конечно, когда это все разовьется в такую уже серьезную стадию, наложение двух инфекционных процессов ничего хорошего не даст», — пояснил он.

10 августа Собянин сообщил, что по рекомендации главы Роспотребнадзора Анны Поповой власти Москвы разделили потоки больных так, чтобы пациенты с похожими симптомами не смешивались.