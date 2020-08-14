Дочь сообщила о смерти исполнительницы песни «Ягода-малина»
Умерла певица Валентина Легкоступова, сообщила в Instagram ее дочь Анетта Бриль, передает ТАСС.
По ее словам, артистка скончалась 14 августа в 15:30.
«Да, она скончалась», — подтвердил РБК смерть артистки ее менеджер Максим Екимов.
13 августа Екимов сообщил, что певица находилась в коме. В разговоре с РБК он заявил, что причины тяжелого состояния Легкоступовой неизвестны, их «никто не может знать, кроме Валентины и ее мужа, который где-то гуляет».
По словам Бриль, ее мать впала в кому в ночь на 8 августа. За два дня до этого девушка отвезла Легкоступову и ее мужа Юрия Фирсова в наркологическую больницу, так как они оба были сильно пьяны. Впоследствии у артистки обнаружили черепно-мозговую травму, ее перевезли в другую больницу и прооперировали.