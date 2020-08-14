Дочь сообщила о смерти исполнительницы песни «Ягода-малина»

Певице Валентине Легкоступовой было 54 года. В начале августа ее госпитализировали с черепно-мозговой травмой, артистка впала в кому

Умерла певица Валентина Легкоступова, сообщила в Instagram ее дочь Анетта Бриль, передает ТАСС.

По ее словам, артистка скончалась 14 августа в 15:30.

«Да, она скончалась», — подтвердил РБК смерть артистки ее менеджер Максим Екимов.

13 августа Екимов сообщил, что певица находилась в коме. В разговоре с РБК он заявил, что причины тяжелого состояния Легкоступовой неизвестны, их «никто не может знать, кроме Валентины и ее мужа, который где-то гуляет».

По словам Бриль, ее мать впала в кому в ночь на 8 августа. За два дня до этого девушка отвезла Легкоступову и ее мужа Юрия Фирсова в наркологическую больницу, так как они оба были сильно пьяны. Впоследствии у артистки обнаружили черепно-мозговую травму, ее перевезли в другую больницу и прооперировали.