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Менеджер певицы Легкоступовой сообщил о ее состоянии после госпитализации

Валентина Легкоступова
Валентина Легкоступова (Фото: Олег Дьяченко / ТАСС)

Певица Валентина Легкоступова находится в тяжелом состоянии. Об этом РБК сообщил менеджер артистки Максим Екимов.

«Да, она в тяжелом состоянии, в коме, все так, как и пишут. Из-за чего произошло все это, непонятно, никто не может знать, кроме Валентины и ее мужа, который где-то гуляет», — сказал Екимов.

Ранее о том, что Легкоступова находится в тяжелом состоянии, написала в Instagram ее дочь Анетта Бриль, передает «РИА Новости». «У нее не было проломленной головы и ссадин на лице! <...> Моя мама ранее никем не была замечена в употреблении спиртных напитков, мной в том числе, поэтому я со своей стороны и забила тревогу, не понимая, что же могло произойти», — написала Бриль.

По ее словам, 6 августа девушка отвезла мать и ее мужа Юрия Фирсова в наркологическую больницу, поскольку оба были сильно пьяны. Они проходили терапию, а в ночь на 8 августа Легкоступова впала в кому, после чего ее перевели в другую больницу. У певицы обнаружили черепно-мозговую травму, и ей сделали срочную операцию.

«Я и моя семья никого не обвиняем в избиении, потому что не имеем на это права, не имея доказательств. Пусть во всем разбирается СК (Следственный комитет). Но ряд вопросов, [на которые] нам хотелось бы получить ответы, имеем. <...> Нам важно вернуть мать, дочь и бабушку», — сообщила Бриль.

Исполнительницу песни «Ягода-малина» госпитализировали
Общество
<p>Валентина&nbsp;Легкоступова</p>

Валентина Легкоступова — эстрадная певица, заслуженная артистка России. Свой первый концерт она дала в 1985 году, в конце 80-х она занимала призовые места на конкурсах молодых исполнителей. Наибольшую известность артистке принесла песня «Ягода-малина», впервые прозвучавшая в программе «Голубой огонек» 1 января 1987 года.

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Теги: происшествия, певица, кома, новости
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