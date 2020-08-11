СМИ сообщили о госпитализации исполнительницы песни «Ягода-малина»

Валентина Легкоступова (Фото: legkostupovavalentina / Instagram)

Певицу Валентину Легкоступову, исполнительницу песни «Ягода-малина», госпитализировали в Москве Об этом сообщают «Пятый канал», РЕН ТВ и Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, 54-летнюю женщину нашли в ее квартире с травмой головы, она впала в кому. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое. Перед этим дочь Легкоступовой нашла ее с мужем нетрезвыми в квартире певицы.

Как уточняет РЕН ТВ, с 23 июля Легкоступова перестала выходить на связь. По словам дочери певицы, Аннеты Бриль, 7 августа она решила проверить мать и приехала к ней в квартиру, где обнаружила исполнительницу в сильном алкогольном опьянении, с ней был муж, профессиональный яхтсмен Юрий Фирсов. По данным телеканала, обнаружив на теле, руках и ногах женщины синяки, дочь решила положить ее с мужем в наркологическую клинику. РЕН ТВ пишет, что в клинике певица стала жаловаться на сильную головную боль. Ее перевезли на скорой в городскую клиническую больницу, указывает телеканал.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК заявили, что не обладают информацией о Легкоступовой. «У нас телефонограмма поступила о доставлении женщины в медучреждение 1965 года рождения. Сейчас проводится проверка», — уточнили в МВД.