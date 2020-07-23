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СМИ узнали о создании для Росгвардии ИТ-платформы по контролю за оружием

Как пишет «Коммерсантъ», Росгвардия сможет отслеживать каждое оружие с момента выпуска на заводе, получит данные о его покупке и о приобретении патронов для него. Для владельцев оружия создадут приложения на Android и iOS
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

До конца 2020 года НИИ «Восход» разработает для Росгвардии информационную систему для контроля за оборотом оружия и управления охранными услугами, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на конкурсную документацию.

По данным газеты, в аукционе участвуют два лота. НИИ «Восход» уже закончило работы для первого, а второй оно же получило 9 июля. Суммарная стоимость контракта превышает 540 млн руб. Создание IT-платформы в ходит в задачи проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика», на ее разработку с 2020 по 2021 год в общей сумме заложено 3 млрд руб.

«Коммерсант» отмечает, что система делится на внутренний портал для сотрудников Росгвардии, и внешний — для производителей, покупателей и продавцов оружия. Оружейные заводы и магазины, стрелковые клубы и ЧОПы получат доступ к единой базе учтенного оружия, что поможет автоматически следить за оборотом каждой его единицы с момента выпуска на заводе. Росгвардия, например, получит все данные покупателя, купившего винтовку в оружейном магазине, а затем и информацию о патронах, которые он приобретает.

Для владельцев оружия создадут приложения на Android и iOS, а сотрудники Росгвардии будут пользоваться его расширенной версией под управлением российской операционной системы. С ее помощью они смогут считывать информацию с пластиковых карт владельцев оружия и передавать их по защищенному каналу в центральную базу данных, пишет газета.

Росгвардия решила изменить правила оборота оружия после атаки в Керчи
Общество
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

С помощью платформы также можно будет получить само разрешение на покупку и хранение оружия. Выдавать его тоже будут с использованием «безбумажных технологий». Росгвардии считают, что это затруднит поддержку, например, лицензии или медицинской справки. Помимо этого IT-платформа, пишет «Коммерсант», автоматизирует работу Росгвардии по охране. Таким образом, дежурные смогут отслеживать группы задержания онлайн и управлять их передвижением.

Предварительные испытания готовой платформы, согласно графику конкурса, должны пройти в ноябре.

РБК направил запрос в пресс-службу Федеральной службы войск национальной гвардии и НИИ «Восход».

Изменить правила оборота оружия Росгвардия решила после того, как студент устроил стрельбу в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года. Владислав Росляков устроил взырв и открыл огонь из купленного им ружья. Погиб 21 человек, включая самого стрелка.

Автор: Гаяна Демурина
При участии: Любовь Порываева
Теги: Росгвардия, оборот оружия, IT-технологии
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