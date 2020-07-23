СМИ узнали о создании для Росгвардии ИТ-платформы по контролю за оружием

Как пишет «Коммерсантъ», Росгвардия сможет отслеживать каждое оружие с момента выпуска на заводе, получит данные о его покупке и о приобретении патронов для него. Для владельцев оружия создадут приложения на Android и iOS

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

До конца 2020 года НИИ «Восход» разработает для Росгвардии информационную систему для контроля за оборотом оружия и управления охранными услугами, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на конкурсную документацию.

По данным газеты, в аукционе участвуют два лота. НИИ «Восход» уже закончило работы для первого, а второй оно же получило 9 июля. Суммарная стоимость контракта превышает 540 млн руб. Создание IT-платформы в ходит в задачи проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика», на ее разработку с 2020 по 2021 год в общей сумме заложено 3 млрд руб.

«Коммерсант» отмечает, что система делится на внутренний портал для сотрудников Росгвардии, и внешний — для производителей, покупателей и продавцов оружия. Оружейные заводы и магазины, стрелковые клубы и ЧОПы получат доступ к единой базе учтенного оружия, что поможет автоматически следить за оборотом каждой его единицы с момента выпуска на заводе. Росгвардия, например, получит все данные покупателя, купившего винтовку в оружейном магазине, а затем и информацию о патронах, которые он приобретает.

Для владельцев оружия создадут приложения на Android и iOS, а сотрудники Росгвардии будут пользоваться его расширенной версией под управлением российской операционной системы. С ее помощью они смогут считывать информацию с пластиковых карт владельцев оружия и передавать их по защищенному каналу в центральную базу данных, пишет газета.