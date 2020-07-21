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Зачем нужен закон о профессиональной тайне ФСБ

И смогут ли теперь журналисты писать о работе спецслужбы
Дума приняла в третьем чтении закон о запрете на публикацию профессиональной тайны ФСБ без разрешения руководства спецслужбы. РБК разбирался, что это значит и как нововведения повлияют на работу журналистов
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Что случилось

Госдума во вторник приняла во втором и третьем чтении закон, запрещающий сотрудникам ФСБ публиковать сведения о работе ведомства без санкции руководства. Поправки внесли в закон «О Федеральной службе безопасности».

В частности, там появилась норма, согласно которой «опубликование, размещение или распространение информационных материалов, касающихся деятельности органов ФСБ, без соответствующего заключения органа Федеральной службы безопасности не допускается».

Авторы законопроекта — единороссы, председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев и первый зампред комитета по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин.

Что такое профессиональная тайна и кого она касается

По словам одного из авторов законопроекта Дмитрия Вяткина, речь идет именно о запрете для бывших и действующих сотрудников ФСБ: вводится понятие профессиональной тайны.

«Несанкционированных комментариев о деятельности ФСБ им в СМИ давать нельзя, если эти сведения будут составлять профессиональную тайну. Перечень этих сведений будет устанавливаться директором ФСБ», — пояснил парламентарий.

Как отмечает Вяткин, существует несколько видов материалов охраняемой законом информации, в том числе гостайна и служебная информация, но раньше в этот перечень попадало не все.

«Иногда чувствительными для службы с точки зрения обеспечения интересов безопасности спецслужбы могут быть действия, которые не попадают под действие этого закона и не находятся под грифом», — продолжает законодатель. Поэтому решено было перечень такой информации расширить за счет введения нового типа запрещенной к публикации без санкции информации — «профессиональной информации и профессиональной тайны».

Согласно новому закону действующим и бывшим сотрудникам ФСБ запрещено печатать книги, распространять другие материалы о работе в Федеральной службе безопасности, которые содержат профессиональную тайну, резюмирует доктор юридических наук, бывший председатель СПЧ Михаил Федотов. К ней относится информация, которая «может создать угрозу собственной безопасности органов Федеральной службы безопасности и (или) нанести ущерб репутации», уточняет он.

«Помимо большой правовой неопределенности здесь имеется опасный пробел, — полагает Федотов. — Известно, что к сведениям, порочащим репутацию, Верховный суд относит прежде всего сведения о нарушении закона. Сегодня сведения о нарушении законности запрещено засекречивать — об этом четко сказано в законе «О гостайне». Но поскольку новый закон определяет, что профессиональная тайна не включает в себя гостайну, получается, что сведения о нарушении законности могут быть скрыты профессиональной тайной».

Поправки позволяют создать информационный железный занавес, отсекающий СМИ и общество от фактов, разглашения которых ФСБ стыдится или опасается, констатирует управляющий партнер Коллегии медиаюристов Федор Кравченко. «Это первый прецедент, когда режим профессиональной (служебной) тайны вводится в отношении не той информации, разглашение которой может создать опасность безопасности государства или вред конституционным правам граждан, а в отношении сведений, заведомо представляющих общественный интерес, ведь причинить вред репутации силового ведомства могут в первую очередь сведения о допущенных его сотрудниками нарушениях закона и других злоупотреблениях», — считает он.

Какие санкции грозят за нарушение

Санкции для сотрудников спецслужбы за разглашение профессиональной тайны в законе не прописаны. «Этот вопрос обсуждается», — отмечает Вяткин. «В настоящий момент установлена ответственность в целом за разглашение охраняемой законом служебной информации — административная (за разглашение гостайны предусмотрена уголовная ответственность). Теперь за разглашение охраняемой законом информации попадает в том числе и профессиональная тайна. То есть понятие охраняемой законом информации расширяется», — говорит он.

Если сотрудник ФСБ, пожелавший сохранить свое имя в тайне, передаст в СМИ какой-либо материал в нарушение этого запрета, то он будет считаться нарушителем закона со всеми вытекающими отсюда последствиями, объясняет Федотов.

Может ли запрет коснуться деятельности СМИ

Для СМИ в этой ситуации негативных последствий закон не предусматривает, резюмирует Федотов, однако суд может обязать редакцию раскрыть источник информации, добавляет он.

Депутат Вяткин на вопрос, может ли последовать наказание в отношении СМИ, опубликовавшего материал на основании анонимных источников в ФСБ, ответил, что «в каждом случае нужно разбираться отдельно».

Глава думского комитета по СМИ Александр Хинштейн в разговоре с РБК выразил мнение, что в данном случае должны действовать нормы закона «О печати», дающие право не раскрывать источники информации, кроме как по решению суда.

По мнению управляющего партнера AVG Legal Алексея Гавришева, ответственность за распространение информации о деятельности ФСБ могут приравнять к ответственности за разглашение секретных сведений — как для сотрудников спецслужбы, так и для СМИ. «Это выглядит, мягко говоря, пугающе, — говорит Гавришев. — Существует очень тонкая грань между просто информацией и информацией о профессиональной деятельности службы». По мнению Гавришева, работа ФСБ не должна быть на слуху у граждан. «Это максимально закрытая и секретная структура, деятельность которой жизненно важна для страны и при этом скрыта за семью печатями, но с другой стороны, нераспространение информации о ФСБ — задача самой организации», — считает адвокат.

Для журналистов поправки тоже представляют некоторую опасность, считает Кравченко. Ст. 4 закона «О СМИ» позволяет Роскомнадзору выносить СМИ предупреждение за разглашение любых охраняемых законом тайн, включая сведения, указанные в этих поправках, напоминает он. Второе предупреждение в течение одного года позволяет Роскомнадзору обращаться в суд с иском о прекращении деятельности СМИ, предупреждает юрист.

Теперь стоит помнить, что от ФСБ безопасно получить информацию можно только двумя способами: с сайта или из их пресс-релиза, остальное может стать поводом проверки, резюмирует глава юридической службы «Апологии протеста» Алексей Глухов. Однако.

Авторы: Елизавета Антонова, Елизавета Ефимович, Дмитрий Серков
Теги: ФСБ, Госдума, законопроект, СМИ, журналистика
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