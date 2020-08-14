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Пандемия коронавируса ,  
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В России за сутки выявлено 5 тыс. новых случаев заражения

Всего в России коронавирус подтвердили у 912 823 человек. Еще 15 498 человек умерли после заражения, за сутки это число выросло на 114
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 5065 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

С учетом новых данных общее число выявленных случаев инфицирования достигло отметки 912 823. Из них сейчас 174 361 человек проходит курс лечения.

Больше всего больных коронавирусом с начала пандемии выявлено в Москве (250 991), еще 65 628 человек получили положительный анализ на коронавирус в Подмосковье и 33 684 — в Санкт-Петербурге. Замыкают пятерку регионов — лидеров по количеству выявленных зараженных Нижегородская и Свердловская области. Там зафиксировали 25 510 и 23 097 больных соответственно.

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Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Getty Images

Помимо этого, за сутки в России скончались 114 человек, у которых была выявлена инфекция. Общее число летальных исходов составило 15 498, из них 4633 приходятся на Москву, 2225 — на Петербург, 1139 было зафиксировано в Подмосковье.

С начала распространения коронавируса в России вылечились 722 964 человека, за сутки это число увеличилось на 6568.

11 августа президент Владимир Путин сообщил о первой зарегистрированной вакцине от коронавируса в России. Препарат также стал первым прошедшим регистрацию в мире. Планируется, что он поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года.

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В США усомнились в эффективности и безопасности препарата, заявив, что разработать вакцину и подтвердить ее безопасность — разные вещи. «Я надеюсь, что россияне действительно окончательно доказали, что вакцина безопасна и эффективна. У меня есть серьезные сомнения в том, что они сделали это», — заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи.

Глава Минздрава Михаил Мурашко назвал эти утверждения безосновательными и предположил, что зарубежные специалисты чувствуют конкурентные преимущества российского препарата.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус
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