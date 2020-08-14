В России за сутки выявлено 5 тыс. новых случаев заражения

Всего в России коронавирус подтвердили у 912 823 человек. Еще 15 498 человек умерли после заражения, за сутки это число выросло на 114

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 5065 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

С учетом новых данных общее число выявленных случаев инфицирования достигло отметки 912 823. Из них сейчас 174 361 человек проходит курс лечения.

Больше всего больных коронавирусом с начала пандемии выявлено в Москве (250 991), еще 65 628 человек получили положительный анализ на коронавирус в Подмосковье и 33 684 — в Санкт-Петербурге. Замыкают пятерку регионов — лидеров по количеству выявленных зараженных Нижегородская и Свердловская области. Там зафиксировали 25 510 и 23 097 больных соответственно.

Помимо этого, за сутки в России скончались 114 человек, у которых была выявлена инфекция. Общее число летальных исходов составило 15 498, из них 4633 приходятся на Москву, 2225 — на Петербург, 1139 было зафиксировано в Подмосковье.