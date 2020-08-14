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В МИД решили помогать россиянам возвращаться домой за отдельную плату

Во внешнеполитическом ведомстве считают, что после возвращения из-за рубежа гражданам необходимо оплатить свое возвращение в течение трех месяцев
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В МИД России намерены пересмотреть действующее законодательство, которое гарантирует безвозмездную помощь в возвращении граждан из-за рубежа, сообщают «Ведомости».

Сейчас закон предполагает, что возвращать людей на родину необходимо в исключительных случаях, то есть когда существует угроза их жизни. Однако в МИД указывают, что зачастую весьма затруднительно понять, действительно ли случае является исключительным, а в итоге это приводит к отказам в предоставлении помощи.

Поэтому во внешнеполитическом ведомстве предлагают гарантировать возврат граждан на родину при условии возврата расходов в бюджет. Сделать это вернувшимся придется в течение трех месяцев, а подтверждающий оплату документ нужно будет отправить в МИД по почте. «Помощь фактически будет предоставляться в заявительном порядке, а не только при наличии угрозы жизни», — отметили там.

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Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON / picture alliance

В Ассоциации юристов России (АЮР) «Ведомостям» пояснили, что новые изменения направлены прежде всего на пресечение использования бюджетных средств недобросовестными гражданами. В пример там привели Великобританию и Канаду, где оказавшимся без средств существования за рубежом гражданам выдавали экстренные кредиты. В Германии, например, безвозмездную финансовую поддержку получали лишь оставшиеся за границей студенты.

В начале июля стало известно о том, что МИД России попросил несколько тысяч вернувшихся из-за рубежа россиян вернуть выделенную им материальную помощь. Объяснялось это тем, что по правилам они должны были уведомить власти о своем возвращении, но не сделали этого.

Российские власти прекратили регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами с 27 марта на фоне пандемии COVID-19. Исключения были сделаны в отношении некоторых рейсов, включая вывозные. В начале апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому из резервного фонда правительства Министерству иностранных дел было выделено 500 млн руб. на помощь россиянам, которые не могут вернуться на родину. При этом глава кабмина поручил внешнеполитическому ведомству до 1 февраля 2021 года представить доклад о целевом расходовании выделенных средств.

Автор: Артем Филипенок
Теги: туризм, МИД
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