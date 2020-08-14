Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 14 августа

Медики не поверили в эффективность российской вакцины, ВОЗ оценила стоимость мер по боррьбе с пандемией в ближайшее время в $100 млрд, ученые изучают влияние радиации на COVID-19 — главное в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 912,8 тыс. (плюс 5065 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 15 498 человек (плюс 114 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 722,9 тыс. человек.