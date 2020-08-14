Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 августа
USD ЦБ: 73,61 (+0,37) Инвестиции, 13 авг, 12:39
Курс евро на 14 августа
EUR ЦБ: 87,04 (+1,08) Инвестиции, 13 авг, 12:39
Три горизонта инноваций: как не проспать технологическую революцию Pro, 11:27 Появился новый кандидат на должность главы Мосгорсуда Общество, 11:20 Володин поручил продолжить проверку двойного гражданства депутатов Политика, 11:17 Бионические глаза и нейропротезы: как технологии возвращают зрение слепым Индустрия 4.0, 11:14  Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 14 августа Общество, 11:13 Как в Минске встретили вышедших из изолятора протестующих. Фоторепортаж Общество, 10:59  Пресс-конференция Хабиба Нурмагомедова Партнерский материал, 10:50 Кроссовки Майкла Джордана продали на аукционе за рекордные $615 тыс. Спорт, 10:50 В Москве еще 1350 пациентов вылечились от COVID-19 Общество, 10:48 Как работают группы поддержки и где их найти Стиль, 10:41 Новый кроссовер Genesis GV80: первые впечатления Авто, 10:39 В России за сутки выявлено 5 тыс. новых случаев заражения Общество, 10:36 В Москве выявили 688 новых случаев заражения коронавирусом Общество, 10:35 За сутки от коронавируса в России умерли 114 человек Общество, 10:34
Пандемия коронавируса ,  
0 

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 14 августа

Медики не поверили в эффективность российской вакцины, ВОЗ оценила стоимость мер по боррьбе с пандемией в ближайшее время в $100 млрд, ученые изучают влияние радиации на COVID-19 — главное в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 912,8 тыс. (плюс 5065 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 15 498 человек (плюс 114 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 722,9 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<500
0
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
от 10 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Данные о доклинических и клинических испытаниях российской вакцины от коронавируса «Спутник V» будут опубликованы в ближайшие дни. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Так ведомство намерено убедить в эффективности препарата скептиков.
  • Первой страной, официально объявившей о закупке российской вакцины после ее регистрации, стал Вьетнам.
Читайте на РБК Pro
Как не обижаться на работу: Марисса Майер — о риске выгорания Меньше секса: как устаревшие принципы губят Victoria’s Secret — Bloomberg «Собеседования — прошлый век»: Дон Тапскотт — об эффективном рекрутинге Видишь, я дарю: как заработать на необычных корпоративных подарках

  • 52% российских медиков в ходе опроса заявили, что относятся с недоверием к вакцине от коронавируса, созданной в центре Гамалеи, и не готовы сделать прививку. 66% из них причиной недоверия называют отсутствие данных о ее эффективности. Из всех опрошенных врачей согласны на вакцинацию препаратом центра Гамалеи только 24,5%.
  • С недоверием к препарату отнеслись и за рубежом: по данным CNN, США отказались сотрудничать с Россией из-за отсутствия данных об эффективности вакцины. В Минздраве в ответ заявили, что ведомство не направляло властям США предложений о совместной работе над вакциной.
  • Второй тест на коронавирус у вице-премьера — полпреда президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева оказался положительным. Чиновник перешел на дистанционный режим работы.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • В период пандемии больше половины российских потребителей, тратящих на роскошь свыше €37 тыс. в год, стали охотнее покупать товары в интернете, выяснили эксперты Boston Consulting Group (BCG) и Altagamma. О том, что они более охотно будут приобретать товары онлайн, чем прежде, сообщили 44% российских потребителей роскоши.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 20,4 млн, из них более 744,3 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего заразились более 20,9 млн человек, из них более 759 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где выявлено более 5,25 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (3,22 млн), на третьем — Индия (более 2,46 млн), на четвертом — Россия, на пятом — ЮАР (572,8 тыс.).
  • Борьба с распространением коронавируса в ближайшее время потребует $100 млрд, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус. По его словам, только страны «Большой двадцатки» мобилизовали $10 трлн для преодоления последствий пандемии.
  • Эксперты отделения медицинской физики канадского Онкологического центра Джека Ади предположили, что низкие дозы рентгеновских лучей могут помочь против пневмонии, которая является частым последствием коронавирусной инфекции. Методику испытывает научная группа Института рака Университета Эмори (США). В рамках исследования низкими дозами облучили легкие десяти больных. Еще десять заболевших проходили лечение без лучевой терапии. В результате облученные пациенты выздоровели за три дня, а не подвергшиеся радиации — за 12 дней.
  • Ученые из Испании и Бразилии выяснили, что люди с отрицательным резус-фактором (Rh–) могут чаще заражаться коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

  • В Индии зафиксировали рекордное количество случаев коронавируса COVID-19 за сутки — 67 тыс. заражений, сообщило Министерство здравоохранения страны.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, главные новости, последние новости
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter