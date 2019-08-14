Помощник пропавшего в Сирии россиянина узнал об охоте боевиков на него

Помощник пропавшего в Сирии россиянина узнал об охоте боевиков на него

Олег Мельников, который направился с группой волонтеров в район Идлиба, перестал выходить на связь 8 августа. Удалось выяснить, что он жив и в целях безопасности укрывается со своей группой в убежище

Лидер общественного движения против рабства «Альтернатива» Олег Мельников, который ранее перестал выходить на связь, после того как вместе с проводниками направился в сирийскую провинцию Большой Идлиб, жив и находится в убежище. Об этом сообщил РБК помощник Мельникова Олег Ваганов.

По его словам, Мельников перестал выходить на связь с 02:00 8 августа. «Он переходил границу в районе Эль-Аси и Салькина. В районе имеется река», — рассказал Ваганов. Он уточнил, что через источники на месте удалось выяснить, что Мельников, по данным на 14 августа, жив.

«Он, а также группа, с которой Олег работает, выполнила свои задачи. Однако что-то произошло. Местные банды получили информацию о том, что в группе находится русский. Они устроили своего рода охоту. Есть информация, что за любую информацию о местонахождении Олега, бандиты готовы заплатить. Однако точной цифры мы не знаем. В целях безопасности Олег и группа нашла убежище. В данный момент они скрываются. Выйти на связь они также не могли по данной причине», — сообщил Ваганин. Он уточнил, что задача группы Мельникова в Идлибе состояла в поиске двух детей гражданки Казахстана и их эвакуации.

О пропаже в районе Идлиба Мельникова и его коллег стало известно 9 августа. Ваганов сообщил, что Мельников пропустил три назначенных сеанса связи. По правилам «Альтернативы», это обязывает группу официально извещать о пропаже волонтера. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что посольство России в Сирии выясняет обстоятельства исчезновения россиянина.