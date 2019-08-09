Лидер движения против рабства «Альтернатива» исчез после отъезда в Идлиб

Лидер общественного движения против рабства «Альтернатива» Олег Мельников перестал выходить на связь после того, как он вместе с проводниками направился в сирийскую провинцию Большой Идлиб. Об этом сообщил РБК его помощник Максим Ваганов.

По его словам, руководитель «Альтернативы» направился в приграничные районы Идлиба ночью 7 августа. На следующий день в 09.00 утра у координаторов «Альтернативы» по расписанию должен был состояться сеанс связи с Мельниковым и его группой, однако никто из группы на связь так и не вышел. Также другой сеанс планировалось провести в 12:00, а затем — в 15:00, отметил Ваганов.

Помощник Мельникова добавил, что в рамках правил, установленных внутри «Альтернативы», после трех пропущенных сеансов связи группа официально извещает о пропаже волонтеров.

В последний месяц «Альтернатива» работает на Ближнем Востоке. В частности, организация занимается спасением выходцев из России и СНГ из семейного рабства в арабских семьях. Кроме того, у них есть заявки по поиску детей, которые были похищены мужьями арабами и вывезены на свою родину без согласия матерей, отметил помощник Мельникова.

По словам Ваганова, в районе Большого Идлиба производился поиск детей, оставшихся на территориях неподконтрольных сирийскому правительству. Помимо этого, «Альтернатива» занималась проблемой жестокого обращения с сирийскими военнопленными. Ваганов добавил, что Альтернатива действовала автономно от официального Дамаска.