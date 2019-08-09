Посольство России выяснит обстоятельства исчезновения россиянина в Идлибе

Посольство России в Сирии выясняет обстоятельства исчезновения лидера общественного движения против рабства «Альтернатива» Олега Мельникова. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, его трансляция велась на странице ведомства в Facebook.

Она отметила, что дипломаты в Сирии начали выяснять обстоятельства инцидента, как только появилась первая информация об этом. «Запрошены сирийские власти относительно его судьбы. Поэтому эта работа ведется. Когда она даст первые результаты, о которых можно сообщить прессе, мы это сделаем», — пояснила Захарова.

Лидер «Альтернативы» Олег Мельников перестал выходить на связь, после того как вместе с проводниками направился в Большой Идлиб. Как сообщил его помощник Максим Ваганов, Мельников прибыл в провинцию ночью 7 августа, однако на следующий день трижды не вышел на связь: в 09:00, 12:00 и 15:00 часов.

По словам помощника, в Идлибе группа искала детей, оставшихся на территориях, неподконтрольных сирийскому правительству. «Альтернатива» также занималась проблемой жестокого обращения с сирийскими пленными.