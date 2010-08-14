В Москве водитель скутера сбил ребенка

Дорожно-транспортное происшествие на северо-западе Москвы. Водитель скутера сбил перебегавшего дорогу ребенка, после чего столкнулся с автомобилем Daewoo, передает РСН.

Сообщается, что ДТП произошло на улице Планерная накануне около 21:40 мск. Сам мужчина, управлявший скутером, также получил травмы. В каком состоянии находится пострадавший ребенок, а также водитель скутера, не уточняется.

На месте происшествия работают сотрудники милиции, выясняются обстоятельства ДТП. По предварительным данным, водитель скутера находится в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, несколькими днями ранее на востоке Москвы мотоциклист наехал на женщину с годовалым ребенком в тот момент, когда она переходила дорогу по пешеходному переходу. Ребенок получил множественные травмы и переломы, на вертолете его переправили в детскую больницу. Мотоциклист с места происшествия скрылся. По свидетельствам очевидцев, транспортное средство было без номеров.