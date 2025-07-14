Треть врачей негативно оценили передачу фельдшерам части обязанностей

В основном врачи готовы отдать медперсоналу ведение документации и задачи по профилактике, показал опрос. Минздрав одобрил замещение функций врача для сокращения нехватки докторов. Большинство врачей положительно оценило эту меру

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Сколько врачей готовы передать обязанности медперсоналу

Инициативу передачи некоторых обязанностей участковых врачей среднему медицинскому персоналу негативно оценили треть медиков— участников опроса на платформе приложения «Справочник врача». Так ответили 33,6% из 1,5 тыс. опрошенных специалистов, следует из результатов опроса, с которыми ознакомился РБК.

Нейтрально передачу обязанностей оценило меньше трети опрошенных (27,6%), а положительно — 38,8%.

Большинство врачей уверены, что фельдшерам и акушерам можно передать разве что бюрократическую работу, например выписку рецептов, справок, листков нетрудоспособности (так ответили 80,2% опрошенных), а также задачи по профилактике заболеваний, например диспансеризацию и вакцинацию (79,1%). Диагностику и лечение, согласно клиническим рекомендациям, среднему медперсоналу готовы передать меньше 3% опрошенных, а выполнение врачебных манипуляций — чуть больше 5%.

«С учетом выраженной нехватки медработников лучше фельдшер, который сможет помочь пациентам, чем никого. При этом показательно, что врачи в большинстве готовы передать среднему медперсоналу профилактическую и бюрократическую работу», — обратил внимание основатель приложения «Справочник врача», терапевт Константин Хоманов.

В то же время число тех, кто указал, что передача обязанностей врачей фельдшерам и акушерам может положительно повлиять на качество медицинского обслуживания пациентов, больше — 46,8%. Отрицательного эффекта опасаются 24,4%, нейтрально отнеслись 28,8% респондентов.

Среди потенциальных рисков передачи среднему медперсоналу обязанностей врачей больше половины опрошенных (53%) назвали путаницу в разных бюрократических вопросах. На возможность массового увольнения среднего медперсонала указали почти 55%, а на снижение у пациентов доверия и лояльности медработникам — 43,5%.

Риски некорректного лечения или недостаточной профилактики видят 39,1%, а гипердиагностики либо, наоборот, позднего выявления болезней — 32,2%. Меньше всего — 26,9% считают, что часть обязанностей фактически давно передана среднему медперсоналу и ничего не изменится.

Возможность фельдшерам и акушерам в случае нехватки специалистов временно исполнять обязанности врачей, таких как терапевт, педиатр, акушер-гинеколог, появится с 1 сентября. Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения Михаил Мурашко в апреле. Решение о замещении врача будет принимать руководитель медицинской организации.

По словам члена комитета Госдумы по охране здоровья Вероники Власовой, это позволит сделать медпомощь более доступной особенно в малых населенных пунктах и сельской местности. В феврале Мурашко сообщал, что в России не хватает около 23,3 тыс. врачей и 63,6 тыс. среднего медицинского персонала.

Однако почти 80% опрошенных посчитали, что передача обязанностей не позволит решить проблему нехватки врачей. Для этого, считает большинство опрошенных, необходимо увеличить зарплату в два-три раза, исходя из максимальных региональных показателей; создать условия для комфортной работы, в том числе наличие необходимых расходников, оборудования, комнат отдыха персонала; внедрить страхование жизни, здоровья работодателем, а также юридическую защиту в случае конфликтов с пациентами.

Многие также уверены, что привлечению и удержанию врачей могут способствовать социальные гарантии — места в яслях, детских садах, школах, приоритетные места в вузах для детей медработников, а также льготные условия ипотеки на федеральном уровне.

Мобильное приложение «Справочник врача» принадлежит компании «Медицинские информационные решения», появилось в 2013 году. В нем зарегистрированы больше 465 тыс. врачей из России. Создатели указывают, что в нем может зарегистрироваться любое лицо без медицинского образования, но ему будут недоступны инструментарий врача, участие в исследованиях и т.д. Пользователь нарушит политику приложения, если укажет, что он врач, не будучи таковым. Доля таких участников минимальна и, по мнению разработчиков, не сказывается на показателях репрезентативности исследований. В исследовании мнений о возможности замены врачей средним медперсоналом приняли участие 1506 респондентов из 81 региона России.

Хоманов считает, что результаты исследования подчеркивают «достаточно сомнительное» отношение врачей к инициативе на перспективу, так как уровень образования и квалификация специалистов со средним специальным и высшим медобразованием отличаются. «Заменить врачей фельдшерами в некоторой степени возможно, но предлагаемый способ должен иметь под собой и обратную ротацию. А новое поколение выпускников медвузов с большой неохотой идут работать в бюджетную сферу», — указал он.

Как сообщал «Медвестник» со ссылкой на аналитические данные ВШЭ, в 2023 году в России снизилось число специалистов, окончивших ординатуру по акушерству и гинекологии, неврологии, терапии и стоматологии ортопедической. Так, выпуск акушеров-гинекологов уменьшился с 1,6 тыс. до 1,4 тыс., неврологов — с 1,2 тыс. до 1 тыс., терапевтов — с 2 тыс. до 1,8 тыс., стоматологов-ортопедов — с 1,2 тыс. до 1,1 тыс.

Директор Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава Ольга Кобякова сказала РБК, что по сути апрельский приказ носит технический характер, не изменяя существующую ситуацию. Она отметила, что средний медицинский персонал всегда оказывал большой объем медицинской помощи, в том числе самостоятельно, во многих случаях: в отдаленных населенных пунктах, чрезвычайных ситуациях или затрудненных погодных условиях.

«С цифровизацией медицины связаться с врачом и получить консультацию в режиме реального времени становится все проще. Таким образом, мы можем говорить не только об оперативной, но и качественной помощи, которую может оказать средний медицинский персонал, заменяя врача», — пояснила она.

Главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина, также отметила, что новый приказ носит преимущественно технический характер и направлен на защиту прав медицинских работников с правовой точки зрения, а фельдшеры и акушеры уже могут выполнять отдельные функции лечащего врача при оказании первичной и скорой помощи.

«Результаты приведенного опроса подтверждают целесообразность нововведений. Так, 66,4% респондентов не оценивают данное мероприятие отрицательно, а почти треть опрошенных отметили, что часть врачебных обязанностей фактически уже давно выполняется средним медицинским персоналом. Четкое определение функций и перераспределение обязанностей между врачами и средним медицинским персоналом позволят повысить доступность первичной медико-санитарной помощи, а также снизить нагрузку на врачей», — сказала Драпкина.

Компетенции фельдшеров

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов уверен, что примерно четверть всего, что выполняет врач, — это фельдшерская работа. По его мнению, даже если такой объем работы будет переведен на средний медперсонал, это значительно изменит ситуацию с нагрузкой врачей и доступностью помощи. При этом важно, чтобы диспетчеры, которые будут давать задания выездным бригадам, очень серьезно отрабатывали ситуацию, чтобы в тяжелых случаях, где это необходимо, на вызов приезжал именно врач, а не фельдшер, обратил внимание он.

Власов также отметил, что распределение должно быть адекватное и если значительно увеличивается нагрузка, то зарплаты должны быть выше. Он также выразил надежду, что это будет временной мерой, отметив, что сейчас в условиях дефицита врачей других вариантов улучшить доступность медпомощи нет.

По мнению директора Института экономики здравоохранения ВШЭ Ларисы Попович, передача полномочий врача медперсоналу не может быть кратковременной, так как дефицит врачей вряд ли удастся устранить полностью, даже несмотря на все усилия Минздрава. Человечество стареет и растет потребность во врачах во всем мире, указала она. «Специалист с медицинским образованием, даже средним, лучше, чем просто отсутствие квалифицированной помощи. Плюс многие фельдшеры с опытом значительно грамотнее молодых врачей с дипломом», — заметила Попович.

Она также привела примеры других стран, когда к консультированию привлекают даже работников аптек, а в некоторых странах и так называемых парамедиков — людей без медицинского образования, но прошедших специальную подготовку. Их задача — оказание первой доврачебной помощи и в некоторых случаях они могут выявить угрожающие жизни состояния, выделив их из тех, которые такой угрозы не представляют.

В том, что у фельдшеров достаточно образования и компетенций, чтобы оказывать первичную медицинскую помощь, уверен и заместитель председателя Профсоюза работников здравоохранения Михаил Андрочников. Он отметил, что фактически во всех фельдшерско-акушерских пунктах сейчас так и происходит. «Большинство заболеваний — либо респираторные, либо хронические, особенно в сельской местности, где врачей первичного звена не хватает», — отметил Андрочников.