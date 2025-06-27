В Госдуме напомнили о возможности замены врачей фельдшерами с 1 сентября

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В России с 1 сентября 2025 года вступит в силу приказ Минздрава, согласно которому фельдшеры и акушеры смогут временно исполнять обязанности участковых врачей — терапевтов, педиатров и акушеров-гинекологов. Об этом сообщила «РИА Новости» член комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова.

Согласно документу, средний медицинский персонал сможет выполнять функцию врачей при недостатке специалистов или их временном отсутствии. Делегировать полномочия будет иметь право руководитель медицинской организации.

«Новый приказ дает возможность фельдшерам и акушеркам включаться в оказание помощи — грамотно, в пределах своих полномочий, но с реальной пользой для людей», — подчеркнула Власова.

По словам парламентария, эта мера направлена на повышение доступности медицинской помощи, особенно в малых населенных пунктах и сельской местности, и стала ответом на актуальные проблемы системы здравоохранения. Власова уточнила, что речь не идет о замене врачей, а о необходимом шаге для укрепления первичного звена и повышения доверия пациентов.

В октябре 2024 года «Медвестник» со ссылкой на данные статистики сообщил, что в 2023 году в России снизилось число специалистов, окончивших ординатуру по акушерству и гинекологии, неврологии, терапии и стоматологии ортопедической.

Так, выпуск акушеров-гинекологов уменьшился с 1,6 тыс. до 1,4 тыс., неврологов — с 1,2 тыс. до 1 тыс., терапевтов — с 2 тыс. до 1,8 тыс., стоматологов-ортопедов — с 1,2 тыс. до 1,1 тыс. При этом выросло число анестезиологов-реаниматологов — с 1,6 тыс. до 1,7 тыс. Общий выпуск по клинической медицине увеличился с 26,8 тыс. до 27,1 тыс., а по группе «науки о здоровье и профилактическая медицина» — с 0,3 тыс. до 0,5 тыс.