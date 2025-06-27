 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Госдуме напомнили о возможности замены врачей фельдшерами с 1 сентября

Фото: Дарья Широкова / РБК
Фото: Дарья Широкова / РБК

В России с 1 сентября 2025 года вступит в силу приказ Минздрава, согласно которому фельдшеры и акушеры смогут временно исполнять обязанности участковых врачей — терапевтов, педиатров и акушеров-гинекологов. Об этом сообщила «РИА Новости» член комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова.

Согласно документу, средний медицинский персонал сможет выполнять функцию врачей при недостатке специалистов или их временном отсутствии. Делегировать полномочия будет иметь право руководитель медицинской организации.

«Новый приказ дает возможность фельдшерам и акушеркам включаться в оказание помощи — грамотно, в пределах своих полномочий, но с реальной пользой для людей», — подчеркнула Власова.

По словам парламентария, эта мера направлена на повышение доступности медицинской помощи, особенно в малых населенных пунктах и сельской местности, и стала ответом на актуальные проблемы системы здравоохранения. Власова уточнила, что речь не идет о замене врачей, а о необходимом шаге для укрепления первичного звена и повышения доверия пациентов.

Врачи заявили о нехватке 5,3 тыс. акушеров-гинекологов и неонатологов
Общество
Фото:Максим Киселев / ТАСС

В октябре 2024 года «Медвестник» со ссылкой на данные статистики сообщил, что в 2023 году в России снизилось число специалистов, окончивших ординатуру по акушерству и гинекологии, неврологии, терапии и стоматологии ортопедической.

Так, выпуск акушеров-гинекологов уменьшился с 1,6 тыс. до 1,4 тыс., неврологов — с 1,2 тыс. до 1 тыс., терапевтов — с 2 тыс. до 1,8 тыс., стоматологов-ортопедов — с 1,2 тыс. до 1,1 тыс. При этом выросло число анестезиологов-реаниматологов — с 1,6 тыс. до 1,7 тыс. Общий выпуск по клинической медицине увеличился с 26,8 тыс. до 27,1 тыс., а по группе «науки о здоровье и профилактическая медицина» — с 0,3 тыс. до 0,5 тыс.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Госдума фельдшеры врач медицина
Материалы по теме
Минздрав оценил результаты борьбы с курением в России
Общество
В Минздраве не увидели нужды в особых мерах против нового штамма COVID
Общество
Минздрав ответил на идею проверять русский язык у врачей-мигрантов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 июня
EUR ЦБ: 91,66 (+0,6) Инвестиции, 26 июн, 18:39 Курс доллара на 27 июня
USD ЦБ: 78,21 (+0,02) Инвестиции, 26 июн, 18:39
В Волгоградской области открыли мост после ликвидации обломков БПЛА Политика, 08:18
E-mail-рассылки теряют эффективность: как это исправитьПодписка на РБК, 08:18
DM узнала, что дед новой главы британской MI6 сотрудничал с нацистами Политика, 08:17
Как заправляться на 5 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil, 08:05
Как могут выглядеть новые льготы на инвестиции в IPO и кому они нужныПодписка на РБК, 08:00
«Станет точкой входа». Поможет ли национальный мессенджер MAX бизнесу VKПодписка на РБК, 08:00
Дроны попытались атаковать промышленное предприятие в Самарской области Политика, 07:41
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Над российскими регионами за ночь уничтожили 39 беспилотников Политика, 07:32
Посол США в России при отъезде из Москвы процитировала строчки Пушкина Политика, 07:32
Провидец. Как «китайский Илон Маск» сделал $6,6 млрд на гибридных машинахПодписка на РБК, 07:01
Конец «зарплатной гонки» в России? Пока в промышленностиПодписка на РБК, 07:01
В Японии казнили убийцу девяти человек Общество, 06:46
В Волгоградской области из-за БПЛА ограничили движение по мосту через Дон Общество, 06:45
Иорданская авиакомпания рассказала, как самолеты уклоняются от ракет Политика, 06:35