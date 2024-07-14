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Площадь лесного пожара под Новороссийском за день выросла в 17 раз

Площадь лесного пожара под Новороссийском у Дюрсо выросла до 51 га
О пожаре в районе Сухой Щели под Дюрсо сообщили днем 14 июля, тогда его площадь составляла 3 га. К вечеру она выросла до 51 га. С ближайших баз отдыха эвакуировали людей, на одной огнем повреждены здания и автомобили
Фото: kravchenko_glava_nvrsk / Telegram
Фото: kravchenko_glava_nvrsk / Telegram

Площадь лесного пожара в районе Новороссийска увеличилась до 51 га, сообщили в минприроды Краснодарского края.

Возгорание началось в районе Сухой Щели — она расположена между поселками Малый Утриш и Дюрсо. Новороссийск находится юго-восточнее от этого места.

Когда ведомство сообщило о пожаре после 13:00, его площадь составляла 3 га. В минприроды отмечали, что тушение осложнено сильными порывами ветра.

Площадь лесного пожара под Новороссийском за день выросла в 17 раз
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В МЧС сообщали, что из-за верхового пожара огонь перешел на базу отдыха, оттуда администрация эвакуировала 220 человек, в том числе 40 детей. Пожар на базе потушили, огонь охватил 1,5 тыс. кв. м и повредил шесть деревянных домов и два легковых автомобиля.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщал, что из района хутора Дюрсо эвакуировали порядка 500 человек и 30 автомобилей. По данным оперштаба Краснодарского края, огонь перекинулся на базы отдыха «Моряк», «Романтик» и «Фрегат». В самом Новороссийске ввели режим ЧС.

Тушение осложняет не только ветер, порывы которого достигали 17 м/с, но и сухая и жаркая погода, отмечало МЧС.

В ликвидации огня задействовали более 250 спасателей и 76 единиц техники, в том числе вертолеты Ка-32 и Ми-8. На 19:30 с них было сброшено 75 т воды.

В Новороссийске ввели режим ЧС из-за лесного пожара у баз отдыха
Общество
Фото:alekseioderov / Telegram

Еще один лесной пожар возник в Краснодарском крае у аула Псебе (расположен в горах к востоку от прибрежного поселка Новомихайловский в Туапсинском муниципальном округе). Там возгорание локализовали на площади 6,4 га.

Всего на территории края 14 июля действовало три лесных пожара, уточняли в Минприроды, — еще один возник у поселка Белозерный под Краснодаром на Озере лотосов. Там загорелся камыш на площади 1,5 тыс. кв. м, возгорание локализовали к 17:30.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Краснодарский край Новороссийск Абрау-Дюрсо лесной пожар
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