Два жителя Екатеринбурга умерли от менингита после вспышки инфекции

Фото: Анна Майорова / URA.RU / ТАСС

Число случаев менингококковой инфекции в Екатеринбурге выросло до 15, есть двое погибших. Об этом сообщает Роспотребнадзор по Свердловской области.

«На 9 июля суммарно зарегистрировано 15 случаев менингококковой инфекции, из которых два — летальные», — говорится в сообщении.

Менингококковая инфекция — острое инфекционное заболевание, причиной которого является бактерия Neisseria meningitidis (менингококк). Заболевание протекает с разнообразными клиническими проявлениями: повышением температуры тела до 38 градусов, ознобом, кашлем, рвотой, воспалением слизистых оболочек. Может привести к развитию менингококкового менингита. Заболевание опасно тяжелым течением и серьезными осложнениями.

Менингококковую инфекцию изначально выявили у сотрудников Ozon и работников ПАО «Уралхиммаш» (сотрудники завода проживали с сотрудниками Ozon в одном хостеле). Сотрудникам Ozon и работникам завода делают прививки, на текущий момент привиты более 900.

В ведомстве напомнили, что риск заражения инфекцией при получении посылок отсутствует.