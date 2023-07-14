На Уральском электрохимкомбинате произошло ЧП с соединением урана

Баллон с обедненным гексафторидом урана разгерметизировался на предприятии на Урале

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Утром 14 июля в одном из цехов Уральского электрохимического комбината (входит в госкорпорацию «Росатом») произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана объемом 1 куб. м, один человек пострадал, сообщает пресс-служба предприятия.

«Ситуация носит локальный характер и ограничена территорией производственного участка. Персонал цеха эвакуирован, проводится санитарная обработка. Радиационная обстановка на предприятии и за его пределами в норме (активность обедненного урана меньше, чем у природной урановой руды). Какая-либо опасность для жителей Новоуральска и персонала комбината отсутствует», — говорится в заявлении «ВКонтакте».

Причины инцидента устанавливаются, комбинат работает в штатном режиме, отметили в пресс-службе.

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