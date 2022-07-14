Въезд транспорта в Кронштадт предложили ограничить из-за наплыва туристов

Большое количество туристических автобусов и личного транспорта гостей Кронштадта создают трудности для местных жителей, заявил глава администрации района Олег Довганюк

Историко-культурный комплекс «Форт Константин» (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Жители Кронштадта испытывают трудности из-за большого количества посетителей в городе, поэтому следует рассмотреть вопрос об ограничении въезда транспорта в исторический центр, заявил глава администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга Олег Довганюк.

По его словам, прибывающие в Кронштадт туристы заполняют дворы личным транспортом, а от памятника к памятнику постоянно курсируют автобусы.

«То есть это, конечно, требует наведения порядка, где-то ограничительных мер, где-то запретительных. Поэтому можно рассмотреть какие-то вопросы по поводу въезда в исторический центр», — сказал Довганюк (цитата по «Интерфаксу»).

Он также призвал гостей Кронштадта передвигаться «по такой небольшой территории» пешком, а не пользоваться автобусами. Довганюк также указал, что ограничения на въезд в исторические места уже действуют в ряде регионов. Так, в Плесе (Ивановская область) запрещен въезд на личном транспорте туристам, прибывшим в город на день, а в Печорах (Псковская область) нельзя подъехать на автобусе к Псково-Печорскому Свято-Успенскому монастырю, указал Довганюк.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Кронштадтского района Санкт-Петербурга и в пресс-службу администрации губернатора Санкт-Петербурга.

Кронштадт — город в составе Санкт-Петербурга, находится на острове Котлин. Там расположены многочисленные достопримечательности и объекты культурного наследия: Итальянский дворец, Морской и Владимирский соборы, Гостиный двор, Якорная площадь, памятник Петру I, Маяк Толбухин и другие. Как часть Петербурга исторический центр Кронштадта входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.