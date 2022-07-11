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Глава Камчатки сделал выговор министру после слов о нищих туристах

Министр природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков получил строгий выговор за слова о ненужных бюджетных туристах. Об этом сообщил глава региона Владимир Солодов на оперативном заседании правительства, трансляция шла на YouTube.

«Любое высказанное мнение должно быть корректным и уважительным к гражданам. Использование неуважительных обращений и ненормативной лексики неприемлемы. Для нас, для государственных руководителей, это является серьезным нарушением. И я хочу, чтобы это дисциплинарное взыскание воспринималось, как последнее предупреждение», — сказал губернатор.

На Камчатке проверят министра за слова о «нищебродствующих» туристах
Политика
Алексей Кумарьков

В начале июля Кумарьков написал пост в ответ на слова вице-президента Российского союза туриндустрии Ольги Санаевой о путешествии на Камчатку за 45 тыс. руб. вместе с перелетом, проживанием и питанием, писало агентство «Камчатка-Информ».

Министр отметил, что этих денег хватит только на Bed and Breakfast, а полноценное питание, путешествие к берегу Тихого океана, горячим источникам и другим местам туристы себе не позволят.

«Нам, жителям Камчатки, зачем это нужно — чтобы к нам ехали «за дешево»? Какой будет толк для экономики и природы Камчатки, если сюда хлынет саранча нищебродствующих пакетников, жмущихся за каждый рубль? Мы решили развить массовый сегмент? А у нас развита для этого инфраструктура?», — написал чиновник.

При этом Кумарьков назвал задачей своей команды — повысить доступность путешествия на Камчатку для каждого жителя России, вне зависимости от его достатка и социального статуса.

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Власти Камчатки ввели плату за посещение природных парков для туристов
Общество
Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

Губернатор счел слова Кумарькова «откровенно хамскими эпитетами» по отношению к тем людям, которые пытаются организовать отдых с экономией для бюджета. Он поручил провести этическую проверку в отношении министра и принять меры дисциплинарного характера.

Теги
Камчатский край министр туристы выговор
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