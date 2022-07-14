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Полиция задержала 63 наркоторговца, легализовавших 2 млрд руб.

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Полиция возбудила уголовное дело о легализации 2 млрд руб., полученных в результате сбыта наркотиков, по нему задержаны 63 человека, передает портал «МВД Медиа» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Дело завели по статье 228.1 УК (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), по которой грозит до 20 лет заключения. По версии следствия, с января 2016 по декабрь 2020 года подозреваемые сбывали синтетические наркотики в больших количествах через интернет-магазины в нескольких регионах европейской части России.

ФСБ описала схему сбыта наркотиков проректором Таможенной академии
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Залим Керефов

Средства с продажи поступали на электронные кошельки, зарегистрированные на третьих лиц. Последние не предполагали, что через эти аккаунты проводятся финансовые махинации, тогда как у подозреваемых был к ним доступ. Чтобы скрыть источник происхождения средств, злоумышленники по несколько раз переводили их на другие аккаунты. Общую сумму дробили на несколько более мелких, чтобы перевод не подпал под установленные лимиты контроля. В общей сложности злоумышленники успели легализовать более 2 млрд руб.

Следователи вменяют подозреваемым по меньшей мере 70 таких эпизодов. Всем задержанным также предъявили обвинение по ст. 210 УК (организация преступного сообщества или участие в нем), по ней им также может грозить до 20 лет. У задержанных изъяли более 22 кг наркотиков.

В начале июля силовики задержали и арестовали проректора Российской таможенной академии Залима Керефова по подозрению в торговле наркотиками. Против него и организаторов лаборатории завели три уголовных дела по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 (незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере), ч. 5 ст. 228.1 (незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере), пп. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 (незаконный сбыт наркотических средств организованной группой в крупном размере) УК.

По данным источника «Интерфакса», в схеме участвовали курсанты учебного заведения. В ФСБ полагают, что Керефов с 2020 года администрировал работу интернет-магазинов в даркнете, курировал закладчиков и договаривался с покупателями через рабочий компьютер, причем делал все это сам.

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