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В Оренбурге завели дело о халатности после изъятия детей из семьи

Уголовное дело по статье о халатности завели после того, как полиция и органы опеки изъяли четырех из пяти детей у родителей, которые пожаловались на аварийность дома. Местные СМИ сообщали, что изъятие проводили без решения суда
Фото: sluxfssp / VK
Фото: sluxfssp / VK

Прокуратура Оренбургской области завела уголовное дело по статье о халатности (ст. 293 УК РФ), после того как стало известно, что чиновники без постановления суда изъяли детей из многодетной семьи в поселке Тюльпанный, сообщает местное издание 1743.ru.

В пресс-службе ведомства ТАСС пояснили, что уголовное дело завели в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей сотрудниками системы профилактики. Там указали на возможное превышение должностных полномочий со стороны сотрудников полиции и представителей органов опеки.

Губернатор региона Денис Паслер также отправил в отставку главу Домбаровского района, где находится поселок, Валерия Швиндта. «Сейчас регион исправляет ошибки районных чиновников. Сегодня на областной комиссии по делам несовершеннолетних стало окончательно понятно: район не смог предотвратить, предупредить ситуацию», — сообщил Паслер в Instagram.

СК начал проверку после изъятия детей у семьи в Оренбургской области
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Фото: sluxfssp / VK

Ранее кроме прокуратуры проверкой инцидента занялся и Следственный комитет. Как сообщало «Оренбург Медиа», многодетная семьи из Тюльпанного обратилась к чиновникам за помощью, поскольку дом, в котором она жила, находится в аварийном состоянии.

К семье пришли сотрудники полиции и представители опеки и решили изъять детей из-за опасных условий. На видео, которое распространилось в соцсетях, заметно, как у матери забирают детей, а на нее саму надевают наручники. По данным следователей, четырех из пяти детей изъяли по постановлению главы Домбаровского района. «Оренбург Медиа» отмечало, что изъятие проводилось без решения суда.

Детей отправили в медицинское учреждение. Они находятся под присмотром врачей и соцработников. Специалисты не обнаружили признаков вреда их здоровью.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Оренбургская область, прокуратура, уголовное дело, дети
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