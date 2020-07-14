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Пандемия коронавируса ,  
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Автосалоны стали лидерами по восстановлению посещаемости в Москве

Оператор городской сети Wi-Fi проанализировал темпы восстановления посещаемости в публичных местах столицы после отмены большинства ограничений
Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Посещаемость общественных мест в Москве после начала поэтапной отмены ограничений восстанавливается неравномерно, в лидеры после отмены самоизоляции вышли автосалоны. К такому выводу пришли эксперты компании «МаксимаТелеком» — оператора Единой городской сети Wi-Fi в Москве и сетей на городском транспорте столицы. РБК ознакомился с результатами исследования.

В качестве метрики для оценки посещаемости использовались уникальные ассоциации пользовательских гаджетов с точками Wi-Fi в разных локациях: кафе, кинотеатрах, автосалонах, метро, продуктовых и других местах. Для оценки изменений сравнивались данные на начало марта, до введения ограничительных карантинных мер, и начало июля.

Абсолютным лидером стали парки — их посещаемость выросла на 122%, однако авторы исследования отменили, что в данном случае больше влияния могла оказать не отмена ограничений, а сезонность и наступление теплой погоды.

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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Без учета парков лидером по восстановлению посещаемости стали автосалоны: в начале июля в них побывало 75% от того количества клиентов, которые было зафиксировано до пандемии. «Это можно объяснить тем, что машины 2019 года предлагают по старым рублевым ценам до повышения курса валют», — говорится в отчете.

На втором месте оказались пригородные электрички — их заполняемость достигла в начале июля 73% от мартовских показателей. При этом в метрополитен вернулось 65% пассажиров, которые пользовались им в начале марта.

В сектор услуг клиенты возвращаются гораздо медленнее — 44% от мартовских показателей, посещаемость бизнес-центров восстанавливается еще медленнее — в начале июля в них было 32% от зафиксированного в марте числа посетителей.

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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В сфере торговли быстрее всего восстанавливается посещаемость продуктовых магазинов (48%) и алкомаркетов (64%). В кафе и рестораны, которым с 16 июня разрешили работать на открытых верандах, а с 23 июня разрешили, хоть и с ограничениями, работать стационарно, вернулись около 40% клиентов.

Кинотеатры Москвы, которым еще не разрешили принимать зрителей, также, согласно исследованию, к началу месяца показали значительное восстановление посещений — 48%. Эксперты объяснили это открытием на их территории веранд и работой автокинотеатров. «Не все из них зрители», — говорится в отчете.

С 13 июля в Москве начался новый этап отмены ограничений, введенных в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. К полноценной работе могут вернуться вузы, колледжи и школы, при этом учебные заведения сами могут решать, в какой форме вести обучение. Открываются также музыкальные, художественные, спортивные школы, культурные центры, парки культуры, аттракционы. При этом их заполняемость не должна превышать половины от номинальной. Работу начнут детские лагеря и развлекательные центры.

Также ограничения снимаются со всех предпринимателей — им остается только соблюдать предписанные санитарные требования. Необходимость носить маски на улице также отменяется. Однако масочный и перчаточный режимы остаются обязательными для общественного транспорта, магазинов, мест массового скопления граждан. Для москвичей также продолжает действовать требование соблюдать социальную дистанцию.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Владислав Гордеев
Теги: восстановление, Wi-Fi, исследование
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