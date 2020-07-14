Автосалоны стали лидерами по восстановлению посещаемости в Москве

Оператор городской сети Wi-Fi проанализировал темпы восстановления посещаемости в публичных местах столицы после отмены большинства ограничений

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Посещаемость общественных мест в Москве после начала поэтапной отмены ограничений восстанавливается неравномерно, в лидеры после отмены самоизоляции вышли автосалоны. К такому выводу пришли эксперты компании «МаксимаТелеком» — оператора Единой городской сети Wi-Fi в Москве и сетей на городском транспорте столицы. РБК ознакомился с результатами исследования.

В качестве метрики для оценки посещаемости использовались уникальные ассоциации пользовательских гаджетов с точками Wi-Fi в разных локациях: кафе, кинотеатрах, автосалонах, метро, продуктовых и других местах. Для оценки изменений сравнивались данные на начало марта, до введения ограничительных карантинных мер, и начало июля.

Абсолютным лидером стали парки — их посещаемость выросла на 122%, однако авторы исследования отменили, что в данном случае больше влияния могла оказать не отмена ограничений, а сезонность и наступление теплой погоды.

Без учета парков лидером по восстановлению посещаемости стали автосалоны: в начале июля в них побывало 75% от того количества клиентов, которые было зафиксировано до пандемии. «Это можно объяснить тем, что машины 2019 года предлагают по старым рублевым ценам до повышения курса валют», — говорится в отчете.