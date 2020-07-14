Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 14 июля

Новые вспышки заболевания в США, Казахстане и Великобритании, в Москве восстанавливается посещаемость автосалонов, для въезжающих в Россию отменяют карантин — главные новости в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 739,9 тыс. (6248 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 11 614 человек (175 за прошедшие сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 512,8 тыс. человек.