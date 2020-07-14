Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 14 июля
Новые вспышки заболевания в США, Казахстане и Великобритании, в Москве восстанавливается посещаемость автосалонов, для въезжающих в Россию отменяют карантин — главные новости в обзоре РБК
Коронавирус
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Ситуация в России
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 739,9 тыс. (6248 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 11 614 человек (175 за прошедшие сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 512,8 тыс. человек.
Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
В Москве за сутки выявили 613 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших в столице достигло 230,6 тыс. человек. Накануне в Москве начался новый этап отмены ограничений.
Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
Российские власти приняли решение отменить обязательную 14-дневную изоляцию для тех, кто въезжает на территорию страны, с 15 июля. Вместо этого у приезжего должен быть с собой медицинский документ, составленный на английском или русском языке, подтверждающий отрицательный тест на COVID-19.
Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
Посещаемость общественных мест в Москве после начала поэтапной отмены ограничений восстанавливается неравномерно, в лидеры после отмены самоизоляции вышли автосалоны, показало исследование компании «МаксимаТелеком». В сектор услуг клиенты возвращаются гораздо медленнее — 44% от мартовских показателей, посещаемость бизнес-центров восстанавливается еще медленнее: на начало июля — 32% от зафиксированного в марте числа посетителей.
С завершением самоизоляции, как показали данные ЦБ, начал восстанавливаться поток трансграничных переводов. В мае 2020 года физлица перевели из России за рубеж $490 млн, что превышает показатели марта и апреля на 18,6 и 62,2% соответственно и находится примерно на одном уровне с суммами переводов за январь ($494 млн) и февраль ($499 млн). По сравнению с маем 2019 года показатель ниже на 27,7%. Причина восстановления потока переводов связана с возвращением на работу трудовых мигрантов.
Заранее определить, обладает человек сильным иммунитетом или слабым, а следовательно, насколько велик у него риск заболеть COVID-19, не получится, сообщил в беседе с РБК вирусолог Анатолий Альтштейн. Он пояснил, что общих критериев распределения людей по иммунитету не существует. «Заранее нельзя выделить несколько категорий и сказать, что кто-то заболеет, а кто-то нет», — сказал ученый.
Ситуация в мире
По данным ВОЗ, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 12,88 млн, более 568,5 тыс. человек умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились свыше 13,11 млн человек, из них более 573,2 тыс. скончались.
Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: JHU
Данные по миру i
Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где выявлены более 3,36 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (1,88 млн), на третьем — Индия (906,7 тыс.), на четвертом — Россия, на пятом — Перу (330,1 тыс.).
Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i
Власти Казахстана продлили карантинные меры в стране до 2 августа из-за нового всплеска коронавирусной инфекции. В стране с начала эпидемии выявлено 61 755 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 35 911 человек, умерли 396. Ситуация с заболеваемостью COVID-19 стабилизировалась на уровне 1,7–1,8 тыс. человек в сутки.
Власти Великобритании решили ввести обязательный масочный режим для граждан при посещении магазинов и супермаркетов в Англии. До этого аналогичные меры уже были приняты в Шотландии. За визит в магазин без маски может грозить штраф в размере до £100.
Новый всплеск распространения инфекции зафиксирован и в американском штате Калифорния. Местные власти вновь ввели ряд ограничений: запрет на посещение баров, ресторанов, кинотеатров, музеев и зоопарков. В отдельных округах также закроются парикмахерские и фитнес-центры.