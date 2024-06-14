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Общество ,  
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Ан-26 совершил жесткую посадку на Ямале

Транспортная прокуратура: В результате жесткой посадки Ан-26 есть пострадавшие
На борту самолета находился 41 человек — пять членов экипажа и 36 пассажиров, сообщили в Росавиации. В Utair сказали, что у двух членов экипажа и пассажира нашли ушибы, им оказали медицинскую помощь
Самолет Ан-26
Самолет Ан-26 (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Самолет Ан-26 авиакомпании Utair совершил жесткую посадку в 2 км от аэродрома «Утренний» в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«В 15:40 воздушное судно, принадлежащее Utair, выполнявшее чартерный рейс по маршруту «Сабетта» — «Утренний», на удалении двух километров от аэродрома «Утренний» произвело жесткую посадку. Есть пострадавшие, уточняется», — сообщили РБК в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Прокуратура проведет проверку.

Легкомоторный самолет сел на брюхо в аэропорту Бегишево в Татарстане
Общество
Фото:пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры

Представитель Росавиации сообщил, что на борту находился 41 человек — пять членов экипажа и 36 пассажиров.

«Людей перевезли в здание аэровокзала: командиру воздушного судна, второму пилоту и пассажиру оказана медицинская помощь — по предварительным данным, госпитализация им не потребовалась», — написал он. По его словам, самолет произвел посадку примерно в 1 км от взлетно-посадочной полосы аэродрома.

В пресс-службе Utair объяснили РБК, что самолет произвел посадку при резко ухудшившихся метеоусловиях — тумане и сильном ветре. Там рассказали, что всех находившихся в самолете эвакуировали в здание аэровокзала. У двух членов экипажа и пассажира нашли ушибы, им оказали медицинскую помощь, отметили в Utair.

В Шереметьево из-за поломки шасси аварийно приземлился Airbus 321
Общество
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Накануне в Татарстане легкомоторный самолет Diamond-42 совершил посадку на днище в аэропорту Бегишево. Он выполнял тренировочный полет, причиной неправильного приземления стала ошибка пилотирования. В результате происшествия пострадавших не было, а воздушное судно получило повреждения.

В конце мая самолет Airbus 321, который летел из Самары в Москву, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. В качестве предварительной причины неполадок называли лопнувшую покрышку шасси. На борту самолета находятся 186 человек и семь членов экипажа.

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Авторы
Теги
Георгий Смирнов
Ан-26 Utair авиапроисшествие

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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