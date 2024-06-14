Ан-26 совершил жесткую посадку на Ямале

На борту самолета находился 41 человек — пять членов экипажа и 36 пассажиров, сообщили в Росавиации. В Utair сказали, что у двух членов экипажа и пассажира нашли ушибы, им оказали медицинскую помощь

Самолет Ан-26 (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Самолет Ан-26 авиакомпании Utair совершил жесткую посадку в 2 км от аэродрома «Утренний» в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«В 15:40 воздушное судно, принадлежащее Utair, выполнявшее чартерный рейс по маршруту «Сабетта» — «Утренний», на удалении двух километров от аэродрома «Утренний» произвело жесткую посадку. Есть пострадавшие, уточняется», — сообщили РБК в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Прокуратура проведет проверку.

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Представитель Росавиации сообщил, что на борту находился 41 человек — пять членов экипажа и 36 пассажиров.

«Людей перевезли в здание аэровокзала: командиру воздушного судна, второму пилоту и пассажиру оказана медицинская помощь — по предварительным данным, госпитализация им не потребовалась», — написал он. По его словам, самолет произвел посадку примерно в 1 км от взлетно-посадочной полосы аэродрома.

В пресс-службе Utair объяснили РБК, что самолет произвел посадку при резко ухудшившихся метеоусловиях — тумане и сильном ветре. Там рассказали, что всех находившихся в самолете эвакуировали в здание аэровокзала. У двух членов экипажа и пассажира нашли ушибы, им оказали медицинскую помощь, отметили в Utair.

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