В Шереметьево из-за поломки шасси аварийно приземлился Airbus 321

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Следующий рейсом из Самары в Москвы самолет Airbus 321 совершил аварийную в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

По данным источника агентства, предварительная причина неполадок — лопнувшая покрышка шасси.

Посадка самолета прошла благополучно. На борту самолета находятся 186 человек и семь членов экипажа.

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