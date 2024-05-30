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В Шереметьево из-за поломки шасси аварийно приземлился Airbus 321

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Следующий рейсом из Самары в Москвы самолет Airbus 321 совершил аварийную в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

По данным источника агентства, предварительная причина неполадок — лопнувшая покрышка шасси.

Посадка самолета прошла благополучно. На борту самолета находятся 186 человек и семь членов экипажа.

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Теги
аварийная посадка самолет Шереметьево
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