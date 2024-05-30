В Шереметьево из-за поломки шасси аварийно приземлился Airbus 321
Следующий рейсом из Самары в Москвы самолет Airbus 321 совершил аварийную в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.
По данным источника агентства, предварительная причина неполадок — лопнувшая покрышка шасси.
Посадка самолета прошла благополучно. На борту самолета находятся 186 человек и семь членов экипажа.
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