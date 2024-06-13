Легкомоторный самолет сел на днище в аэропорту в Татарстане из-за ошибки пилота

Легкомоторный самолет сел на брюхо в аэропорту Бегишево в Татарстане

Фото: пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры

Легкомоторный самолет Diamond-42 совершил посадку на днище в аэропорту Бегишево в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Воздушное судно выполняло тренировочный полет, причиной неправильного приземления стала ошибка пилотирования.

«Пострадавших нет, воздушное судно получило повреждения. Самолет эксплуатируется Санкт-Петербургским государственным университетом гражданской авиации», — говорится в сообщении ведомства.

На место ЧП выехал заместитель Камского транспортного прокурора, ведомство организовало проверку соблюдения экипажем требований о безопасной эксплуатации самолета.

12 июня под Первоуральском вертолет Robinson R44 совершил аварийную посадку рядом с базой отдыха «Светофор». В результате пострадали два человека. Источник телеграм-канала «112» сообщил, что полет вертолета не был согласован.

Легкий самолет Cessna 11 июня совершил вынужденную посадку на автодороге Кола — Лотта в Мурманской области. Причиной ЧП стал отказ техники, в результате приземления никто не пострадал.