Артем Усс рассказал о причинах обвинения в «заговоре» в США

Сын сенатора и экс-губернатора Красноярского края Александра Усса рассказал в ответах на вопросы РБК о позиции по выдвинутым против него в США обвинениям. Артем Усс назвал их криминальным романом и «натягиванием совы на глобус»

Артем Усс (Фото: state.gov)

Бизнесмен Артем Усс, за информацию о местонахождении которого власти США объявили награду в $7 млн, ответил на предъявленные ему американской прокуратурой обвинения в нарушении санкций против России и Венесуэлы, незаконных сделках и отмывании денег.

По версии властей страны, Артем Усс и его партнер Юрий Орехов, а также еще трое россиян участвовали в схемах по реализации нефти из Венесуэлы с использованием подставных компаний и криптовалют, закупали на Западе подсанкционную электронику двойного назначения и военных технологий. Они также подозреваются в незаконном экспорте и операциях по отмыванию денег через их совместную зарегистрированную в Гамбурге компанию Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH). Весной 2023 года Усс был арестован в Италии по запросу США, но после решения об экстрадиции сбежал из-под домашнего ареста.

Бизнесмен сравнивает текст обвинения с криминальным романом и называет его «натягиванием совы на глобус». Усс утверждает, что делами немецкой компании NDA GmbH занимался его партнер Юрий Орехов. «Компания была в последние годы техническим банкротом, и ее делами я практически не интересовался», — говорит бизнесмен. — «Основной предъявленный мне эпизод — платежи неких дубайских фирм в Гонконг, где на этапе транзакции указана конвертация в доллары. При этом из текста обвинения видно, что данные фирмы не имели ко мне отношения. Однако США использовали специфическую для их правовой системы и популярную конструкцию Conspiracy («заговор»). Она значительно отличается от нашей организованной группы: доказывать практически ничего не надо, и достаточно личного знакомства заговорщиков».

По словам Усса, большинство указанных в обвинении лиц он не знает. Бизнесмен говорит, что Орехов находится на свободе как минимум с августа 2023 года, Германия отказала в его экстрадиции США. «Я при этом исключаю слухи о якобы его сделке с американским правосудием о признании вины, так как, с точки зрения юридического процесса в США, — это формализованная процедура, как правило, невозможная без участия в очных судебных заседаниях на территории страны».

Он также отмечает, что в немецком реестре компаний доступны данные о недавнем выходе Орехова из состава акционеров NDA GmbH и снятия с него полномочий директора. Это легко объясняется отсутствием его в санкционных списках ЕС и возможностью, в отличие от меня, осуществлять юридически значимые действия и сделки. Я не буду здесь обвинять Совет ЕС в двойных стандартах — у них своя особенная политическая логика, хотя для меня очевидно, что ни Орехов, ни я в этих списках быть не должны», — говорит он.

Бизнесмен считает, что квалифицированных юристов по санкционной проблематике в России практически нет, а на Западе лишь единичные фирмы согласятся работать с русскими клиентами из-за санкционной политики.

В России против Усса-младшего также заведено дело об отмывании денег; после его задержания в Италии МВД объявило бизнесмена в розыск, а Мещанский суд заочно арестовал. Когда Усс вернулся в Россию, меру пресечения ему сменили на подписку о невыезде.

«Расследование уголовного дела в России, насколько мне известно, продолжается, но я не имею права раскрывать каких-либо деталей предварительного расследования», — прокомментировал бизнесмен текущую ситуацию с его делом в России.