Адвокат назвал возможную дату выхода Белых на свободу

В 2018 году суд приговорил Белых к 8 годам лишения свободы. При учете срока содержания в СИЗО экс-губернатор должен выйти на свободу в 2024 году

Никита Белых (Фото: Мария Шевченко / ТАСС)

Срок экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, осужденного за взятки, исчисляется до 24 июня, поскольку 23-го числа выходной, он может выйти на свободу 21-го числа, сообщил РБК его адвокат Андрей Грохотов

«Срок до 24-го. 23-го выходной, поэтому по правилам [выход на свободу] ожидается 21-го», — сообщил РБК адвокат Никиты Белых Андрей Грохотов.

Белых в 2005–2008 годах был председателем партии «Союз правых сил». В 2009-м стал губернатором Кировской области. В июне 2016 года Белых задержали при получении взятки в размере €400 тыс. в одном из ресторанов города Москвы. Правоохранительные органы возбудили дело по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере). Статья предполагает от восьми до 15 лет лишения свободы. Тогда же президент Владимир Путин освободил Белых от должности губернатора в связи с утратой доверия.

В феврале 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 48,2 млн руб. Свою вину он не признал.

В 2021 году следователи возбудили новое уголовное дело на Белых по статье о превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК). Один из эпизодов касается выделения 448 млн руб. из бюджета Кировской области Кировской региональной ипотечной корпорации (АО «КРИК»), которая должна была построить служебное помещение для работников бюджетной сферы региона.

В декабре 2023 года по делу о превышении должностных полномочий гособвинение запросило для Белых 12 лет колонии. В конце месяца экс-губернатора освободили от наказания по этому делу за истечением срока давности.