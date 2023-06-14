Троих осужденных по делу Голунова экс-полицейских выпустят из колонии

Трое экс-полицейских, подбросивших Голунову наркотики в 2019 году и получивших за это по восемь и пять лет колонии, будут отбывать наказание в исправительных центрах ФСИН. Еще одному осужденному суд отказал в этом

Денис Коновалов (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Трое бывших полицейских, осужденных по делу журналиста Ивана Голунова, которому они подбросили наркотики, будут отбывать наказание не в колонии, а в сети исправительных центров ФСИН, сообщил РБК Голунов.

Максиму Уметбаеву, Акбару Сергалиеву (получили по восемь лет колонии общего режима) и Денису Коновалову (пять лет) изменили наказание на принудительные работы в сети исправительных центров ФСИН. Еще одному осужденному, Роману Феофанову (восемь лет), суд отказал в ходатайстве о замене срока, уточнил журналист.

РБК обратился за комментарием к адвокату Голунова Евгению Маслову.

По делу Голунова был также осужден экс-начальник отдела наркоконтроля УВД по Западному административному округу Москвы Игорь Ляховец, он получил 12 лет колонии. Всех проходивших по делу полицейских обвиняли в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК), фальсификации доказательств (ст. 303) и незаконном обороте наркотиков (ст. 228).

Журналиста в июне 2019 года задержали по подозрению в приготовлении наркотиков к сбыту, его отправили под домашний арест. Голунов отвергал обвинения и утверждал, что преследование было связано с подготовкой им материала о связи сотрудников ФСБ со столичным похоронным бизнесом, в связи с чем ему подбросили найденные при обысках наркотики.

Возбуждение дела против Голунова вызвало протесты, в итоге обвинения с журналиста были сняты. Президент Владимир Путин назвал произошедшее «произволом». В декабре 2019-го он сообщил, что против полицейских, участвовавших в преследовании Голунова, заведены уголовные дела. Приговор в отношении них был вынесен в мае 2021 года.