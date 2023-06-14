Движение поездов из России в Абхазию остановили из-за ливней

Поезда из России в Абхазию остановили из-за ливней

Гагра пострадала из-за ливней вслед за Сочи, туда из-за селя не ездят поезда дальнего следования из России и запущенные недавно «Ласточки»

Фото: Владимир Попов / ТАСС

Движение поездов из России в Абхазию и обратно приостановлено из-за непогоды, сообщил помощник директора Абхазской железной дороги Октай Хазириши, передает «Интерфакс».

Движение поездов остановлено из-за селя, сошедшего на пути на протяжении 2 км и камнепада, которые повредили опоры. «Sputnik Абхазия» уточняет, что ливень также повредил железнодорожные пути и опоры в районе села Аныхынста («Гребешок»).

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Поезда будут останавливаться на станции Цандрипш близ абхазо-российской границы, дальше пассажиров доставят на автобусах.

В РЖД заявили «РИА Новости», что из-за неблагоприятных погодных условий было закрыто движение на перегоне Гагра — Цандрипш. На станции Цандрипш задержаны составы из Москвы и Петербурга в Сухуми. Туристический поезд Сочи — Гагра остановлен на станции Веселое, также отменены «Ласточки».

Из-за ливня в Гагре оказался поврежден участок автотрассы, дома и мини-гостиница, передает «АпсныПресс». В городе в 5:00 пропало водоснабжение, позднее его восстановили.

Утром 14 июня оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что река Мацеста вышла из берегов из-за сильных дождей. В результате в Хостинском районе Сочи затопило автомобили, придомовые территории, цокольные помещения зданий. В городе приняли решение закрыть пляжи.