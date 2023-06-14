Поезда из России в Абхазию остановили из-за ливней

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 июня
EUR ЦБ: 90,39 (+1,38) Инвестиции, 13 июн, 20:42 Курс доллара на 14 июня
USD ЦБ: 83,64 (+1) Инвестиции, 13 июн, 20:32
Глава Тинькофф поддержал создание альтернативы картам «Мир» Финансы, 13:46
В «Сбере» исключили выплату промежуточных дивидендов по новой дивполитике Инвестиции, 13:43
В Армении сообщили о двух раненных при обстреле завода индийцах Политика, 13:42
NYT узнала о давлении на Байдена для ускоренного вступления Киева в НАТО Политика, 13:30
«Умные» фермы: как искусственный интеллект меняет сельское хозяйство Национальные проекты, 13:29
Американка из второй сотни WTA выбила Азаренко с турнира в Нидерландах Спорт, 13:28
Лукашенко сообщил о переговорах Москвы и Киева об аренде Крыма Политика, 13:25
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Забудьте пароли: зачем бизнесу универсальный ID для пользователей Тренды, 13:23
Режиссер Александр Сокуров в день рождения попал в реанимацию Общество, 13:21
Лукашенко «послал на хрен» Киев после предложения о встрече в Стамбуле Политика, 13:19
Чебурашка, беспилотники, черешня: чем встречают стенды ПМЭФ. Фоторепортаж Общество, 13:15 
В «Сбере» допустили развитие фондового рынка России по иранскому сценарию Инвестиции, 13:14
Как БАМ и Транссиб: зачем строят частную железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 13:10
Россиянам предложили Lada X-Cross 5 вместо Nissan X-Trail. Что это такое Авто, 13:08
Общество ,  
0 

Поезда из России в Абхазию остановили из-за ливней

Движение поездов из России в Абхазию остановили из-за ливней
Гагра пострадала из-за ливней вслед за Сочи, туда из-за селя не ездят поезда дальнего следования из России и запущенные недавно «Ласточки»
Фото: Владимир Попов / ТАСС
Фото: Владимир Попов / ТАСС

Движение поездов из России в Абхазию и обратно приостановлено из-за непогоды, сообщил помощник директора Абхазской железной дороги Октай Хазириши, передает «Интерфакс».

Движение поездов остановлено из-за селя, сошедшего на пути на протяжении 2 км и камнепада, которые повредили опоры. «Sputnik Абхазия» уточняет, что ливень также повредил железнодорожные пути и опоры в районе села Аныхынста («Гребешок»).

Поезда из России в Абхазию остановили из-за ливней
Video

Поезда будут останавливаться на станции Цандрипш близ абхазо-российской границы, дальше пассажиров доставят на автобусах.

В РЖД заявили «РИА Новости», что из-за неблагоприятных погодных условий было закрыто движение на перегоне Гагра — Цандрипш. На станции Цандрипш задержаны составы из Москвы и Петербурга в Сухуми. Туристический поезд Сочи — Гагра остановлен на станции Веселое, также отменены «Ласточки».

Из-за ливня в Гагре оказался поврежден участок автотрассы, дома и мини-гостиница, передает «АпсныПресс». В городе в 5:00 пропало водоснабжение, позднее его восстановили.

Читайте на РБК Pro
Работа с контрагентами: 10 ошибок и инструкция, как избежать проблем
Как японец стал миллиардером, применив нейросеть для поглощения компаний
В Верховном суде решилась судьба сотен гектаров земли. Кейсы-2023
Революция iPhone или могила Google Glass. Что обещает MR-гарнитура Apple

Утром 14 июня оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что река Мацеста вышла из берегов из-за сильных дождей. В результате в Хостинском районе Сочи затопило автомобили, придомовые территории, цокольные помещения зданий. В городе приняли решение закрыть пляжи.

Авторы
Теги
Юлия Волкова Юлия Волкова
Абхазия Дождь ливни РЖД поезда
Материалы по теме
В Сочи из-за разлива реки затопило дома и закрыли пляжи
Общество
В Сочи закрыли пляжи из-за подтоплений
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter