В Сочи из-за разлива реки затопило дома и закрыли пляжи

Уровень воды в Мацесте резко поднялся утром 13 июня после дождя, в Сочи затоплены дома и поврежден газопровод. В нескольких районах Краснодарского края ввели режим ЧС, власти решили временно закрыть пляжи

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Река Мацеста вышла из берегов из-за сильных дождей, в результате в Хостинском районе Сочи затопило автомобили, придомовые территории, цокольные помещения зданий, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

«Сегодня около 4:00 вследствие обильных осадков на реке Мацеста сработал датчик поднятия уровня воды, которая достигла отметки «опасное явление», — заявили в пресс-службе городской администрации. За час выпало не менее 15 мм осадков, подтопило дороги и дворы, повреждены сети газопровода.

Городские власти сообщили, что сильные дожди, ливни с грозами, градом ожидаются в Сочи до конца дня и предупредили о риске схода оползней.

«Сегодня приняли решение временно закрыть пляжные территории до полного восстановления погоды. Купание запрещено в целях обеспечения безопасности отдыхающих», — сообщил мэр Алексей Копайгородский. Ливни превысили месячную норму осадков в трех районах Приморья за сутки Общество

От непогоды пострадал и Отрадненский район в юго-восточной части Краснодарского края. Из берегов вышла река Кува, подтоплены дворы в хуторе Ильич и станицах Передовая и Удобная, «в дома вода не заходила», передает оперштаб.

В Краснодарском крае с 9 июня действует штормовое предупреждение, в отдельных районах ожидается ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром. На реках в ряде районов, а также в Геленджике ожидаются подъемы уровня воды, пишут «Кубанские новости».

10 июня дома затопило в Лабинском и Новокубанском районах края, там ввели режим чрезвычайной ситуации. Позднее режим ЧС объявили в Крымском районе.