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«Ростелеком» связал «слив» данных «Умного дома» со старой утечкой

В сеть попали ФИО, телефоны, пароли и IP-адреса пользователей сервиса. По данным компании, эта утечка является продолжением предыдущей, когда неизвестные «слили» таблицу внутренних аккаунтов «Ростелекома»
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

«Ростелекому» известно об появившейся в интернете информации об утечке данных клиентов сервиса компании «Умный дом», проводится проверка. Об этом РБК сообщил представитель «Ростелекома».

«Служба безопасности «Ростелекома» в курсе распространяемой в Telegram-каналах информации. Очевидно, что это продолжение предыдущей истории с публикацией данных, актуальных также на декабрь 2021 года. Расследование продолжается», — сказал он.

В компании подчеркнули, что были приняты срочные меры, чтобы инцидент не сказался на оказании услуг клиентам и их интересы не пострадали.

Ранее 8 июня Telegram-канал «Утечки информации» сообщил, что источник, ранее выложивший в открытый доступ таблицу внутренних аккаунтов «Ростелекома», «слил» данные клиентов сервиса «Умный дом». В распространяемых шести текстовых файлах почти 713 тыс. строк, которые включают ФИО, адрес электронной почты, телефон, пароль, IP-адрес и дату последней активности (самая «свежая» 18 декабря 2021 года).

«Ростелеком» заподозрил экс-сотрудника в причастности к утечке данных
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Фото:Christopher Furlong / Getty Images

О том, что в сеть попали документы внутренних аккаунтов «Ростелекома» с именами и фамилиями, электронными адресами и телефонами, «Утечки информации» сообщили 6 июня. По дынным Telegram-канала, тот же источник ранее выкладывал базы данных образовательного портала GeekBrains, «Школы управления Сколково», якутского портала Ykt.Ru и службы доставки Delivery Club.

После утечки «Ростелеком» начал внутреннюю проверку. «Проверяем на причастность к нему одного из уволенных сотрудников, который в декабре 2021 года скопировал часть внутреннего телефонного справочника. Ведется расследование», — сообщили РБК в компании.

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Ранее Минцифры предложило ввести оборотные штрафы за утечки персональных данных. Размер оборотного штрафа зависит от выручки компании, он может быть 1, 5 или 15%. На сегодняшний день максимальный штраф за утечку персональных данных для бизнеса составляет 500 тыс. руб.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
«Ростелеком» умный дом утечка
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