В Москве женщину арестовали по подозрению в госизмене

Фото: Владислав Шатило / РБК

Лефортовский районный суд Москвы арестовал женщину, которую заподозрили в госизмене, сообщили РБК в суде.

«В отношении Завалишиной Екатерины Сергеевны, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК («Государственная измена»), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца», — сообщили РБК в суде.

Как сообщал ТАСС со ссылкой на источник, жительницу Москвы по подозрению в госизмене задержала ФСБ.

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