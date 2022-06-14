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В Москве женщину арестовали по подозрению в госизмене
Лефортовский районный суд Москвы арестовал женщину, которую заподозрили в госизмене, сообщили РБК в суде.
«В отношении Завалишиной Екатерины Сергеевны, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК («Государственная измена»), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца», — сообщили РБК в суде.
Как сообщал ТАСС со ссылкой на источник, жительницу Москвы по подозрению в госизмене задержала ФСБ.
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