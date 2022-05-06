В Москве мужчину арестовали по делу о госизмене

Виталий Кривошлык будет находиться под стражей почти два месяца — до 5 июля. СМИ сообщают, что он передал представителю другой страны сведения, составляющие государственную тайну

Фото: Владислав Шатило / РБК

Лефортовский районный суд Москвы арестовал россиянина Виталия Владимировича Кривошлыка до 5 июля по делу о госизмене (ст. 275 УК), сообщили РБК в пресс-службе суда.

Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. Согласно УК, госизмена подразумевает шпионаж, выдачу иностранному государству либо международной или иностранной организации государственной тайны, а также оказание другой стране любой помощи в деятельности, направленной против безопасности России.

По данным источников «Интерфакса» и «Известий», Кривошлык обвиняется в передаче представителю иностранного государства сведений, составляющих государственную тайну. Дело маркировано грифом «совершенно секретно», поэтому подробности о нем не разглашаются.

В конце февраля, после начала российской военной операции на Украине, Генпрокуратура напомнила, что действия россиян, которые оказывают финансовую или другую помощь иностранному государству, могут квалифицироваться как госизмена.

В середине марта Лефортовский суд арестовал на два месяца Абрамова Ю.Н. по обвинению в госизмене. Подробностей об этом деле не сообщалось.