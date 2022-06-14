Генсек ООН заявил о климатической угрозе для половины человечества

Уже действующих обязательств государств по ограничению объемов выбросов в атмосферу недостаточно для предотвращения климатической угрозы, предупредил генсек ООН. И отметил, что страны не соблюдают даже эти требования

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Примерно половина населения планеты сталкивается с рисками, вызванными изменением климата, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш в обращении к участникам Австрийского мирового саммита.

«Окно возможностей для предотвращения худших последствий климатического кризиса быстро закрывается. Наша планета уже потеплела на 1,2 градуса. Чтобы не превысить установленный порог в 1,5 градуса, мы должны снизить выбросы на 45% к 2030 году и достичь нулевого суммарного уровня выбросов к середине века», — рассказал глава ООН.

По словам Гутерриша, несмотря на очевидную угрозу, власти многих стран до сих пор затягивают выполнение договоренностей о предотвращении изменений климата, в то время как даже имеющихся обязательств недостаточно. «Позвольте сказать прямо: национальные обязательства недостаточны. И это не только мое мнение. Пока власти многих стран тянут время, бездействие ведет к тяжелейшим последствиям. Изменения климата уже ощущаются, и около половины человечества находится в опасной зоне», — сказал он.

При сохранении нынешних размеров национальных обязательств по ограничению объемов выбросов за это десятилетие они увеличатся почти на 14%. В прошлом году, несмотря на запланированное снижение выбросов двуокиси углерода, они выросли на 6%.

Парижское соглашение о климате было подписано представителями 196 стран в 2015 году. Предполагается, что документ придет на смену принятому в 1997 году Киотскому протоколу (предусматривает квоты на выброс парниковых газов).

Цель Парижского соглашения — удержать среднюю температуру на Земле на уровне до полутора градусов выше средней температуры доиндустриального периода (с 1850-го по 1900 год). Среди прочего документ предусматривает сокращение выбросов парниковых газов, а также выделение примерно $100 млрд в год бедным странам для решения экологических проблем. Россия присоединилась к соглашению в сентябре 2019 года.

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Российские политики неоднократно поднимали вопрос о целесообразности участия России в этом соглашении. Мнение, что России необходимо выйти из него, высказывал в том числе первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов. Однако глава Минприроды Александр Козлов в конце мая заявил, что участие России в соглашении должно продолжиться. «Надо ли выходить России из Парижского соглашения — однозначно нет <...> Фактически это означало бы либо попытку отрицания проблемы меняющегося климата, либо демонстрацию нежелания работать в этом направлении. И то и другое выглядело бы демаршем и однозначно нанесло бы серьезный удар по имиджу России как экологически ответственного государства», — объяснил он.