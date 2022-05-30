Глава Минприроды счел, что России не стоит покидать соглашение по климату
Россия не должна выходить из Парижского соглашения по климату, так как это ударит по ее имиджу как экологически ответственного государства, заявил глава Минприроды Александр Козлов в интервью газете «Известия».
«Надо ли выходить России из Парижского соглашения — однозначно нет <...> Фактически это означало бы либо попытку отрицания проблемы меняющегося климата, либо демонстрацию нежелания работать в этом направлении. И то и другое выглядело бы демаршем и однозначно нанесло бы серьезный удар по имиджу России как экологически ответственного государства», — сказал министр.
По его словам, ведомство считает любые заявления по этому поводу частными мнениями, которыми люди делятся с целью пиара.
Россия играет значимую роль в урегулировании глобальных климатических проблем, так как на ее территории находятся более чем 815 млн гектаров лесного покрова, заключил Козлов.
Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года на 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата в Париже, его подписали 197 государств. Они договорились бороться с повышением средней температуры на Земле и добиться, чтобы к 2100 году она не выросла более чем на 2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Россия подписала документ в 2016 году, но окончательно присоединилась к нему только спустя три года.
Мнение, что России необходимо выйти из этого документа, высказывал в том числе первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов. В 2021 году он заявил, что Россия восстанавливает леса на своей территории исключительно собственными силами.
В Кремле неоднозначно высказывались о документе еще до его ратификации, но президент России Владимир Путин решил одобрить его в том числе из-за «холодного политического расчета», писало агентство Bloomberg. Собеседники агентства, близкие к обсуждению вопроса в Кремле, говорили, что глава государства изменил свое мнение под влиянием нескольких факторов, в том числе лоббизма немецких и французских властей.