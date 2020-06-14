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Пандемия коронавируса ,  
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Египет объявил о возобновлении полетов с 1 июля

Авиасообщение будет восстанавливаться постепенно. Ранее в Египте приняли решение открыть для иностранных туристов популярные курорты, в том числе Хургаду и Шарм-эль-Шейх
Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters
Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Египет возобновит авиасообщение с 1 июля, сообщил министр гражданской авиации Мохаммед Манар, передает государственное новостное агентство MENA.

По его словам, откроются все аэропорты страны в рамках комплексного плана по запуску работы туристических объектов, отелей и авиакомпаний. Возобновление авиасообщения будет происходить постепенно, в том числе со странами, которые будут готовы вновь запустить рейсы в Египет.

Страна примет меры для того, чтобы этот шаг не повлиял на распространение коронавируса. В частности, все поверхности в самолетах будут продезинфицированы, на борту будут подаваться только сухие завтраки и напитки в жестяных банках, журналы в салонах размещаться не будут.

Ранее в Египте разрешили открыться ограниченному количеству отелей при условии, что они будут соблюдать правила безопасности при размещении гостей, сообщает газета Ahram Online. Таким образом власти пытаются восстановить туристический сектор страны, который сильно пострадал из-за пандемии коронавируса.

Изначально отелям разрешили заполнять их номерной фонд только на 25%, но позже уменьшили ограничения до 50%.

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Фото: Gehad Hamdy / DPA / Global Look Press

На этой неделе Reuters сообщал со ссылкой на заявление кабмина о том, что Египет откроет основные курорты на побережье для иностранных туристов. Так, откроются курорты Южного Синая, в том числе Шарм-эш-Шейх и Дахаб, провинция Красное море, где расположены Марса-Алам и Хургада и провинция Матрух.

Египет приостановил авиасообщение с 19 марта из-за пандемии коронавируса. В конце месяца власти также ввели комендантский час, приостановили работу общественный транспорт и такси. Также с 17:00 до 5:00 перестали работать рестораны, кафе и магазины.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Египте зафиксировано 42,9 тыс. зараженных коронавирусом людей, 1,4 тыс. умерли.

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Источник: JHU
Данные по миру i

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, Египет, авиасообщение
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